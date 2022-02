Da oggi in rotazione radiofonica Parte Di Me di Enrico Ruggeri, il nuovo singolo da La Rivoluzione che suggella la nuova avventura discografica del cantautore milanese. Il disco uscirà il 18 marzo e si presenta come un percorso introspettivo resosi quasi necessario in questo contesto storico che coinvolge tutti.

Parte Di Me di Enrico Ruggeri è quella ballata che non vorremmo mai ascoltare, quando i momenti più difficili e l’assenza bussano prepotentemente al nostro cuore. Una ballata, quindi, che rispetta tutti i canoni dello strazio emozionale che viviamo quando ci accorgiamo di essere monchi, privati di qualcosa.

Un pianoforte, una sessione d’archi e la voce calda del cantautore milanese fanno il resto, accompagnando parole piene di dolore e malinconia. Sul finale, i violini e il synth si fanno più onirici quasi a sottolineare un abbandono alla rassegnazione, quel momento in cui la triste realtà diventa palpabile e concreta, quando un elaborazione raggiunge l’apice più animoso del suo corso.

Nel raccontare il suo vuoto, Enrico Ruggeri non si perde in metafore né giri di parole: il testo è schietto e affilato, proprio come un pugno nello stomaco. Ecco cosa dice il cantautore del suo nuovo singolo:

Ne La Rivoluzione Enrico Ruggeri propone un manifesto generazionale, frutto di un lungo lavoro durato due anni in cui l’artista ha riflettuto a lungo sul suo mondo, sulla sua età e sul tessuto sociale radicalmente cambiato per via della pandemia e delle dinamiche in continua evoluzione.

Il risultato è dunque un insieme di soddisfazioni e delusioni, il tutto tradotto in musica, parole e suoni studiati nel dettaglio. Ecco la tracklist del disco:

Magna Charta La Rivoluzione La fine del mondo Non sparate sul cantante Parte di me Che ne sarà di noi FEAT. FRANCESCO BIANCONI Alessandro Gladiatore Vittime e colpevoli Glam bang FEAT. SILVIO CAPECCIA La mia libertà

Ci sono giorni che non passano più

ci sono amori da portare con sé

ci sono notti ad occhi aperti

notti da asciugare,

sarò sempre con te.

Tu, che sei parte di me.

Ci sono sogni

lasciati in terra

ci sono amori

dimenticati

polvere e pianto

cuori nel fango

senza dormire.

Sarò sempre con te

tu, che sei parte di me.

Se questa vita non è più vita

se questo inverno

non passerà

se non è tempo per questo tempo

il mio tempo è per te,

tu, che sei parte di me.

Tu, che sei parte di me.

Tu, che sei parte di me.

Non c’è dolore più grande del mio,

solo il mio amore sarà più grande di lui

il vuoto immenso che porto dentro

è amore per te.

Tu, che sei parte di me.

Tu, che sei parte di me.

Tu, che sei parte di me.

Tu, che sei parte di me.