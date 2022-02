Con Prosecco degli España Circo Este abbiamo un chiaro messaggio, un invito quasi, ad evadere dalla nostra routine con un momento conviviale tradotto in musica. A questo giro la band di Marcello, Ponz, Jimmy e Don indossa i panni del gruppo di amici che viene a prenderci sotto casa mentre siamo impegnati nel nostro smart working, nella nostra mania dell’ordine ossessivo compulsivo, nella nostra tabella di marcia e, perché no, nelle nostre ansie personali.

Prosecco degli España Circo Este

Prosecco degli España Circo Este è il nuovo singolo e sarà disponibile da domani, venerdì 25 febbraio, su tutte le piattaforme di streaming. Il brano segue Amico ed è l’ennesima anticipazione del nuovo disco, seguito ideale di Machu Picchu (2020) nonché quarta esperienza discografica della band.

A proposito del brano, la band dichiara:

“Cambiare prospettiva, provare ad avere una visione globale, uscire dalle nostre convinzioni. Mentre io sono qui seduto su un treno regionale, chissà cosa sta succedendo dall’altra parte del mondo? Cosa stanno vivendo altre persone? Stanno bene? Stanno male? Una canzone che prova a sollevarsi dalle routine giornaliere, dalla immobile provincia fatta di piccole sicurezze e chiusure mentali, levandosi in volo nel cielo sopra l’umanità, nel tentativo di conquistare una nuova visione del mondo”.

Ancora, sui social la band scrive che Prosecco è “un punto molto importante del nostro viaggio”, un nuovo capitolo del percorso tango punk con cui gli España Circo Este si è fatta apprezzare in tutta la scena internazionale. Senza prenderci tanto in giro, da almeno due anni gli artisti si sono fatti portavoce di una catarsi, uno sfogo animoso contro l’angoscia che la pandemia ha instillato in tutti noi. La band, per regalarci un momento di leggerezza, sceglie l’aperitivo per eccellenza.

Chi sono gli España Circo Este

Gli España Circo Este nascono nel 2013 e nello stesso anno pubblicano il primo EP Il Bucatesta, seguito da un tour di 100 date che li porta in Italia e Spagna. Con il loro primo album ufficiale La Revolucion Del Amor (2015) conquistano il resto dell’Europa fino ad entrare nelle grazie di Manu Chao e dei Gogol Bordello, che li invitano come band di supporto nei loro concerti.

Con Scienze Della Maleducazione (2017) entrano ufficialmente nel circuito indie più accreditato, lo stesso dei Punkreas, gli Ex Otago e Lo Stato Sociale, fino a Macchu Picchu (2020), che conferma il loro talento.