I concerti dei Subsonica, già riprogrammati in precedenza, slittano nuovamente. L’annuncio arriva dalla band di Samuel Romano sui social, in un contesto che nella nota pubblicata viene definito “paradossale”, e scopriremo perché. Con il Microchip Temporale Club Tour la band torinese avrebbe dovuto celebrare i 20 anni dell’iconico album Microchip Emozionale (1999) già nel 2019, ma l’insorgere della pandemia e della conseguente emergenza sanitaria ha reso necessario posticipare a più riprese il calendario.

Inizialmente i concerti dei Subsonica si sarebbero dovuti tenere tra marzo e aprile, ma il governo ha stabilito la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022. Per questo i Subsonica sono stati costretti a far slittare le date del Microchip Temporale Club Tour con partenza – ecco perché Samuel e soci parlano di “paradosso” – il 1° aprile 2022 dal Teatro della Concordia di Torino.

La band fa sapere che i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. Ecco il nuovo calendario dei concerti dei Subsonica nei club:

Ecco cosa hanno scritto i Subsonica nell’annunciare il nuovo calendario:

“Cari terrestri logorati almeno quanto noi dal tira molla degli eventi, stiamo per dare la comunicazione più paradossale dall’inizio della nostra storia. Come avrete compreso la premessa non è delle migliori: fino al 31 marzo lo stato d’emergenza che non consente lo svolgimento delle nostre date previste (cioè sold out con piena capienza etc). Quindi – tenetevi forte che qui arriva la botta di surrealismo – il tour dell’ormai ventiduennale di Microchip Emozionale partirà e questa volta per davvero… il primo di Aprile! E non è uno scherzo. Rileggiamo quello che abbiamo appena scritto senza sapere se ridere o piangere, nel dubbio scegliamo la prima opzione. Possiamo però confidarvi una cosa… questi anni di stop innaturale hanno consentito per la prima volta una riflessione e un confronto che da troppi anni, sballottati tra album, tour, e attività soliste varie, non ci eravamo mai concessi. Proprio in questi giorni abbiamo sentito la necessità di riflettere insieme guardando un po’ tutta la nostra storia, ci siamo confrontati in modo piuttosto schietto e sincero e riteniamo di avere posto delle basi per un ‘ne usciremo migliori reprise’. Ci sembrava una bella notizia da condividere con voi. Detto questo, non stiamo più nella pelle dalla voglia di tornare sul palco, sapendo che mancano mancano trentotto giorni. Questa volta per davvero”.