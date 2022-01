Il nuovo singolo di Samuel è Elettronica, un titolo che tradisce le intenzioni del frontman dei Subsonica in questa nuova avventura solista. Da Brigatabianca è trascorso un anno, e il cantautore torinese è pronto a lanciare una nuova release con la quale omaggia la sua musica preferita.

Elettronica sarà fuori su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da venerdì 7 gennaio, data in cui sarà disponibile anche in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo di Samuel racconta la storia di una notte e lo fa con lo stile che da sempre contraddistingue il cantautore torinese: una strizzata d’occhio alla dance, un riguardo speciale alla cassa continua e un beat al quale è impossibile resistere. A proposito del suo nuovo singolo, Samuel Romano dichiara:

“Il suono della musica elettronica che nasce con l’invenzione dei sintetizzatori e dall’utilizzo di esso per costruire un linguaggio – oggi diventato con l’avvento dei computer un linguaggio universale – è da sempre il mio. Sono cresciuto a Torino, una città che amo molto, e che per prima in Italia ha adottato l’utilizzo di questa tessitura musicale. Elettronica racconta la mia passione per questa musicalità e per la notte: il luogo in cui la musica elettronica da sempre dà il meglio di sé. Negli anni ’90 si usciva di casa per andare alle serate di elettronica e quel periodo storico ha generato correnti molto importanti su cui si è fondata tutta la mia vita musicale. È un brano che ripercorre nei ricordi quel luogo temporale, in cui proprio la musica elettronica ci faceva uscire di casa, ci faceva stare insieme, nei club e faceva nascere un nuovo linguaggio pop”.

Non mancano, infatti, i riferimenti alla corrente musicale preferita da Samuel: “Se chiudi gli occhi immagini il cuore come un beat/Come vorrei stare ad un rave, mi lancerei in orbita”, canta la voce dei Subsonica per raccontare anche la frustrazione di chi soffre le restrizioni anti Covid e si sente privato dalla possibilità di tornare in pista.

All’attivo Samuel ha due album, Il Codice Della Bellezza (2017) e Brigatabianca (2021). L’ultimo singolo pubblicato è Cinema (2021) registrato in duetto con Francesca Michielin, uscito a maggio con sonorità che anticipavano l’estate. L’ultimo disco pubblicato con i Subsonica, invece, è Mentale Strumentale (2020) dopo l’album celebrativo Microchip Temporale (2018) e il disco di inediti 8 (2018).

L’ultima release con i Motel Connection, invece, è Vivace (2013). Ancora oggi Samuel è una delle voci più iconiche della scena alternativa degli anni ’90. Con i Subsonica ha ridisegnato la musica italiana coniugando reggae, dub, drum’n’bass, rock alternativo, dance e house in un mix di cui anche i Bluvertigo sono stati i principali esponenti.

Il nuovo singoli di Samuel è stato scritto in collaborazione con Andrea Bonomo e Dade.