I Misteri di Murdoch 9 prosegue con la programmazione in prima tv su Giallo, canale 38 del digitale terrestre, con due episodi inediti in onda ogni lunedì a partire dalle 21:10. Il 21 febbraio è il turno degli episodi 9 e 10.

La messa in onda de I Misteri di Murdoch 9 su Giallo salta quindi lo speciale natalizio dal titolo Un felice Natale in stile Murdoch, che nella programmazione originale canadese su CTV era stato inserito tra l’episodio 8 e il 9. Si tratta del film ambientato durante le festività natalizie che Giallo ha già trasmesso lo scorso dicembre e decide di non riproporre in replica.

I Misteri di Murdoch 9 continua dunque con sole prime visioni. Ecco le trame degli episodi 9 e 10, intitolati rispettivamente Un’infanzia tra rapine e Il grande freddo, in onda il 21 febbraio in prima serata.

Mentre la banca è piena di madri con i loro bambini, e proprio quanto anche Murdoch si trova lì, la sicurezza del caveau è violata e spariscono 30mila dollari.

Murdoch indaga sulla morte, apparentemente incidentale ma molto sospetta, di un membro di una spedizione artica.

I Misteri di Murdoch 9 raggiunge con l’appuntamento del 21 febbraio quota a metà stagione: il nono capitolo della serie investigativa in costume, tratta dai romanzi gialli di Maureen Jennings, è composto infatti da 18 episodi, così come le successive fino alla tredicesima. La stagione 14 ha visto solo 11 episodi, poiché prodotta durante la prima ondata della pandemia da Covid-19, mentre la quindicesima attualmente in onda in Canada ha visto addirittura un aumento fino a 24 episodi. In Italia la serie è trasmessa da Giallo in prima tv dal maggio 2021.

