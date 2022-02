I rimborsi TIM per la fatturazione a 28 giorni continuano a tenere banco anche nel 2022: come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, una sentenza del Tribunale di Milano ha reso possibile la richiesta dell’indennizzo anche da parte di altri clienti. Si è stabilito che TIM non potrà più avvalersi della fatturazione a 28 giorni per la rete fissa (che non viene più utilizzata dal gestore blu dal 2018), e che la pratica è da considerarsi lesiva per gli utenti finali con contratto attivo dal 1 aprile 2017. In pratica, il rimborso riguarderà tutti i clienti di rete fissa TIM con fatture a 28 giorni successive al 31 marzo 2017 (fino a questo momento si indicava come data di partenza il 23 giugno 2017).

Secondo quanto sancito dalla delibera AGCOM 269/18/CONS, il calcolo dei giorni erosi doveva riguardare l’intervallo di tempo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturzione mensile (nel caso del gestore blu il 31 marzo 2018). La sentenza di cui sapra ha annullato la rimodulazione attraverso cui TIM aveva applicato la fatturazione a 28 giorni dal 1 aprile 2017 (per un anno esatto, visto che la fatturazione mensile ha fatto ritorno il 1 aprile 2018).

I consumatori che hanno subito la fatturazione a 28 giorni dal 1 aprile 2017 avranno diritto a chiedere il rimborso tramite il servizio clienti 187, oppure dall’Area MyTIM. Allo scopo, non è necessario essere ancora clienti TIM. Il Tribunale di Milano ha anche stabilito che le domande dovranno trovare accoglienza entro 30 giorni dalla data di ricezione. Se fate parte di questa cerchia, non esitate ad avanzare la vostra richiesta di rimborso, adesso retroattiva per gli utenti che hanno subito la fatturazione a 28 giorni da parte di TIM dal 1 aprile 2017. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com