Un pareggio (1-1) che vale quanto una vittoria quello ottenuto ieri sera dal Napoli contro il Barcellona al Camp Nou, match valido per l’andata dei playoff di Europa League. Purtroppo, verso la fine del secondo tempo della partita, Zambo Anguissa ha chiesto il cambio per un fastidio muscolare all’adduttore sinistro, mentre Fabian Ruiz, in seguito ad uno scontro di gioco con un difensore avversario, precisamente Gavi, ha riportato un taglio sopra la nuca perdendo sangue. Ecco le condizioni dei due calciatori azzurri.

Gli infortuni proprio non riescono a lasciare in pace il Napoli di Luciano Spalletti: secondo l’edizione giornaliera del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, Frank Anguissa, uscito nel finale del match al Camp Nou, ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Con molta probabilità, il camerunense sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, dove gli azzurri saranno impegnati lunedì 21 febbraio alle ore 19.00 contro il Cagliari. Il numero 99 ha riportato un infortunio che somiglia molto a quello già subito lo scorso 22 novembre, durante il match di andata contro l’Inter. Anche allora era stato interessato l’adduttore sinistro, che aveva costretto il calciatore a restare fuori dai campi per circa venti giorni. Le sue condizioni saranno presto valutate, ma il sospetto è che possa trattarsi di un nuovo stiramento.

Quanto a Fabian Ruiz, invece, il centrocampista spagnolo ha subito un duro scontro di gioco alla testa con Gavi: quest’ultimo ha riportato un grande bernoccolo, mentre l’azzurro è uscito dal campo con una vistosa fasciatura alla testa per l’abbondante fuoriuscita di sangue. Il Napoli ha comunicato che l’ex Betis ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, suturata subito con alcuni punti al termine della gara. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti sulle condizioni dei due calciatori, usciti malconci dal match contro il Barcellona, e valutati gli eventuali tempi di recupero.

