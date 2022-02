March Of The Insane dei Foo Fighters non è un vero e proprio singolo, è qualcosa di più: un inedito presentato sotto le mentite spoglie di Dream Widow, band fittizia che troveremo all’interno di Studio 666, la horror comedy che Dave Grohl e soci lanceranno la prossima settimana. Il risultato è un brano thrash metal, decisamente lontano dallo stile al quale i Foos ci hanno abituati dall’inizio della loro carriera, seppure l’ultimo disco Medicine At Midnight contenga sfumature nuove rispetto alle produzioni precedenti.

Come già detto, sotto il falso nome di Dream Widow – probabilmente un omaggio all’horror Dream Window del 1985 – i Foo Fighters lanciano un inedito thrash metal dal titolo March Of The Insane. Anche in questo caso la band di Dave Grohl si sottopone a una prova di recitazione. I Dream Widow, nella trama di Studio 666, sono una band che ha abitato la stessa magione che i Foo Fighters usano per registrare il disco Medicine At Midnight.

Urla demoniache, growl, batterie e chitarre tiratissime fanno di questo brano uno degli esempi più estremi del metal nelle corde della band di Grohl, che interpreta un’altra band per rappresentare al meglio ciò che troveremo all’interno del film. Una sorpresa inaspettata, dunque, da parte dei Foo Fighters che continuano a calarsi nella parte di interpreti versatili.

Studio 666 è stato girato all’interno dello studio in cui i Foo Fighters hanno registrato Medicine At Midnight. Nella trama, Dave Grohl è affetto dal blocco creativo, arrivando a riproporre alla band lo stesso riff della super hit Everlong. Taylor Hawkins, il batterista, glielo fa notare e per questo Grohl chiede aiuto agli spiriti. Invocherà, piuttosto, una legione di demoni che prenderanno possesso del suo corpo.

Di seguito il testo e la traduzione di March Of The Insane dei Foo Fighters, uno scherzo thrash metal.

No way to silence the screaming

Deafening voices from hell

Carving your hull to completion

Leaving you nothing but shell

Cower in total surrrender

Give in and yield to his name

Abandon to wicken seduction

Agony torment and strain

Sing in a villianous chour

Join in a choris of pain

Rise in a ruinous army

Dance to the march of the insane

Sing in a villianous chour

Join in a choris of pain

Rise in a ruinous army

Dance to the march of the insane

Life of scorn and malice

Misery torture and dread

Worship the unholy spirit

Pray to the god of the dead

Bannished by ten baneful witches

Each with melevolent hex

Rancid pernicious and toxic

Mindness a mind now possessed

Sing in a villianous chour

Join in a choris of pain

Rise in a ruinous army

Dance to the march of the insane

Sing in a villianous chour

Join in a choris of pain

Rise in a ruinous army

Dance to the march of the insane

Sing in a villianous chour

Join in a choris of pain

Rise in a ruinous army

Dance to the march of the insane

Sing in a villianous chour

Join in a choris of pain

Rise in a ruinous army

Dance to the march of the insane