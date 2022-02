Come ben sappiamo, Samsung rappresenta una delle principali aziende di punta per quanto riguarda il mercato dei dispositivi pieghevoli, come nel caso degli Z Fold e Z Flip. Recentemente, un famoso designer ha rivelato un nuovo concept che raffigura un ‘iPhone Air pieghevole’, dotato di un autorevole chip M1. Dal momento che il colosso di Cupertino ancora non ha lanciato in via ufficiale il suo foldable, Ming-Chi Kuo, noto analista di TF International, ha dichiarato che tra non molto (prima del 2023) dovrebbe essere lanciato un iPhone pieghevole e, stando alle ultime indiscrezioni, si tratterà di un flip phone, ossia di uno smartphone a conchiglia.

Il concept dell’iPhone Air è made in Italy: infatti, è stato realizzato dal designer Antonio De Rosa, titolare di ADR Studio conuffici in Italia, a Singapore e in Tailandia, il quale, con la sua fantasia, ha pensato ad un dominante dispositivo dotato di un chip Apple M1 a 5nm in grado di spostare 16 miliardi di transistor. Tale chip, sviluppato da Apple, alimenta già la serie di iPad Pro, con lo scopo di andare a sostituire i processori Intel che davano energia ai vecchi laptop e desktop Mac. Dal punto di vista del design, il nuovo pieghevole della mela morsicata sfoggia cerniere cromate, mentre il comparto fotografico si trova a livello del pannello sul retro. La vera novità del concept riguarda un punch-hole a forma di pillola anziché del notch.

Insomma, il designer italiano e il suo team hanno cercato di immaginare uno smartphone che segua i dettagli stilistici che Apple sta già mettendo in atto, applicandoli a un prodotto pieghevole. L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, si è messo a lavoro facendo dei test su alcuni design per iPhone pieghevole, e allo stesso tempo, sta captando la curiosità degli utenti verso i modelli foldable venduti già dalla concorrente Samsung.

