Abbiamo segnalazioni in questi minuti, secondo cui sarebbe in circolazione un nuovo messaggio WhatsApp a proposito del finto regalo Ferrero Rocher su WhatsApp. Qualcuno dice che si tratti anche di un SMS, ma dalle verifiche che ho fatto in mattinata il canale prediletto dovrebbe essere quello dell’app di messaggistica. Una situazione da monitorare con grande attenzione ed in linea con quanto riportato nello scorcio finale del 2019 sul nostro magazine. Con tutte le differenze del caso.

Truffa sul regalo Ferrero Rocher con WhatsApp: riconosciamo la bufala

In quel caso, infatti, la bufala venne ideata in occasione delle festività natalizie, mentre oggi bisogna prendere atto del finto regalo Ferrero Rocher su WhatsApp per la festa di San Valentino 2022. Sostanzialmente, potrebbe arrivarvi (qualora non sia già successo) un messaggio nel quale vi viene annunciato un concorso con il quale potrete ottenere un interessante omaggio dal noto produttore di dolci. Inutile dire che, a ridosso della suddetta festività, una notizia del genere potrebbe fare tutta la differenza del mondo per un utente non particolarmente esperto.

Le cose, però, non stanno così. La storia del concorso e del regalo Ferrero Rocher su WhatsApp rientra purtroppo in una truffa che sta facendo non poche vittime in rete. Ne parlano anche alcuni siti di settore, evidenziando come il messaggio in questione ci rimandi ad un questionario banale e alla portata di tutti. Una volta arrivati a destinazione, verrà richiesto un piccolo pagamento per la consegna, ma è a quel punto che la pagina fake vi chiederà dati sensibili sui vostri conti o sulle carte di credito. Sul sito aziendale non c’è alcun riferimento al suddetto concorso.

Dunque, abbiamo elementi sufficienti per dire che la storia relativa ad un concorso, con relativo regalo Ferrero Rocher su WhatsApp in occasione di San Valentino 2022, sia in tutto e per tutto una bufala.