In vista del big match di sabato prossimo 12 febbraio al Maradona tra Napoli e Inter, sfida che vale la lotta scudetto, il tecnico Luciano Spalletti è quasi commosso per avere a sua disposizione la rosa completa da poter schierare. Infatti, il toscano potrà finalmente contare su quasi tutti i suoi giocatori. Considerando i rientri dalla Coppa d’Africa di Anguissa e del neo campione Koulibaly, oltre che al ritorno di Ounas da problematiche post Covid, restano solamente due gli indisponibili: ovvero gli infortunati Axel Tuanzebe (fuori per lombalgia) e Hirving Lozano (per lussazione alla spalla destra). Ed è proprio sulla freccia messicana che ci soffermeremo in questo articolo, sull’entità dell’infortunio e sul possibile rientro.

L’esterno d’attacco azzurro, in seguito alla lussazione alla spalla (subito ridotta) rimediata con il suo Messico, ha fatto rientro a Napoli, dove si è sottoposto ad ulteriori accertamenti medici insieme alla staff sanitario del club partenopeo. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, nella giornata scorsa, El Chucky si è presentato al Konami Center di Castel Volturno con il braccio destro fasciato e la spalla bloccata. Nei futuri giorni, Lozano sarà visitato anche da uno specialista di fiducia del Napoli e potrà iniziare ad allenarsi in palestra. La speranza del club azzurro è ovviamente quella di evitare l’operazione chirurgica (che lo terrebbe fuori per ben 2/3 mesi) e proseguire con una terapia conservativa.

Lo staff medico del Napoli resta comunque fiducioso e spera che il messicano possa far rientro in campo per il match contro l’Hellas Verona, in programma domenica 13 marzo. Ad ogni modo, anche con la terapia conservativa, i tempi di recupero non saranno brevi: infatti, Lozano sarà out per un mese e quindi salterà sicuramente le prossime sfide di campionato, in ordine, contro Inter, Cagliari, Lazio e Milan, oltre a quelle del doppio confronto con il Barcellona in Europa League.

