Il troppo stroppia dice un vecchio detto e il fatto che Silvia Toffanin adesso sia un po’ ovunque inizia a causare una serie di polemiche e commenti poco positivi. Tutti gli altri, però, saranno lieti di sapere che la conduttrice sbarcherà anche a Striscia la Notizia occupando anche un altro spazio durante la settimana e non limitandosi solo al sabato e alla domenica, almeno per qualche giorno.

Chi ha seguito il tg satirico sa bene che Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid e per questo ha lasciato la conduzione del programma seguito a ruota dal collega Ezio Greggio che ha osservato un periodo di quarantena e di controlli. A quanto pare, però, Iacchetti sarà presto sostituito dietro il bancone di Striscia la Notizia visto che nella settimana dal 21 al 26 febbraio, ci sarà posto per una conduttrice d’eccezione, Silvia Toffanin.

Sulla pagina Instagram del tg di Canale5 si legge: “Da lunedì 21 a sabato 26 febbraio dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con @ezio_greggio, arriva una conduttrice d’eccezione: Silvia Toffanin. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!”.

Sono tanti i vip che in questi minuti si stanno complimentando con lei facendole i migliori auguri per questa nuova avventura ma sono tanti anche quelli che la trovano un po’ fuori luogo per questo tipo di conduzione. In passato anche di Maria de Filippi si era detto lo stesso, il pubblico si dovrà ricredere anche rispetto alla Toffanin? Nei giorni scorsi è toccato alla coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari ma con scarsi risultati, cosa riuscirà a fare la strana coppia Greggio-Toffanin? Lo scopriremo a partire da lunedì 21 quando la conduttrice prenderà il posto di Iacchetti al fianco dello storico conduttore di Striscia la Notizia.