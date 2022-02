Greggio e Iacchetti assenti a Striscia la Notizia, perché? Tra poche ore il tg satirico di Canale5 andrà in onda come sempre ma con una novità che sicuramente non passerà inosservata: dietro il banco ci saranno Friscia e Lipari. Il Covid ha riportato indietro i due conduttori che si erano fatti da parte per lasciare il posto agli storici conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, ma perché?

Secondo le ultime news sembra che il Covid abbia bussato alle porte di Mediaset e del Biscione mettendo ko uno dei due conduttori di Striscia La Notizia e, precisamente, Enzo Iacchetti secondo quanto riporta TvBlog.

La conferma ufficiale è arrivata sui social con i due conduttori che poco fa si sono lanciati in un annuncio invitando i fan a seguirli in una diretta alle 20.00. Ezio Greggio ha confermato che il positivo, almeno per il momento, è Enzo Iacchetti anche se sta bene, mentre lui è risultato negativo al tampone. Intanto, sembra che Mediaset abbia già deciso di correre ai ripari chiamando la vecchia coppia per ragioni di sicurezza e per le norme antiCovid che prevedono l’isolamento o l’ auto sorveglianza di Ezio Greggio.

Roberto Lipari e Sergio Friscia prenderanno le redini del programma dopo un paio di mesi di assenza e molto probabilmente non lo faranno solo per questo fine settimana ma anche l’inizio della prossima. Questo significherà perdere terreno in termini di ascolti proprio come è successo prima del ritorno di Greggio e Iacchetti.

Proprio durante il periodo della loro conduzione, c’era stato un cambio di guardia tra le veline visto che a finire in quarantena sono state Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Anche in quel caso la produzione aveva optato per far tornare le due ex-veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.