“Chi è Michelangelo?”, ci chiediamo da sempre, specialmente dopo la vittoria di Brividi al Festival di Sanremo 2022. Mahmood e Blanco, interpreti del brano vincitore, lo hanno chiamato sul palco durante la premiazione. Michelangelo, infatti, è co-autore e produttore della canzone arrivata al primo posto nella serata finale della kermesse.

Chi è Michelangelo

Michelangelo è il nome d’arte di Michele Zocca, nato a Cremona nel 1994. Appassionato da musica sin dalla giovane età, Michele si è iscritto al Conservatorio di Parma dopo aver conseguito il diploma alle scuole superiori. Gli studi accademici della musica, tuttavia, non fanno per lui e per questo decide di passare all’autoproduzione e al mixing da autodidatta.

Della sua vita privata si sa ben poco, ma è noto che Michele Zocca è padre della piccola Margherita, nata dalla sua relazione con Cecilia Molardi. Proprio con questa passione per la musica, il producing e il mixing nasce la collaborazione con Blanco, nome d’arte di Riccardo Fabbriconi.

La collaborazione con Blanco

Michelangelo e Blanco iniziano a collaborare nel 2019, uniti dalla passione comune per la musica e da una profonda amicizia. Zocca ha curato quasi per intero il primo album di Blanco, Blu Celeste, accanto a collaboratori eccellenti come Davide Simonetta e Greg Willen.

Durante il Festival di Sanremo 2022, Michelangelo è salito sul palco anche per accompagnare i due interpreti al pianoforte. Una sfida importante, quella scelta da Michelangelo nella scrittura e composizione di un brano destinato a una gara così importante a livello nazionale ed europeo.

Per ringraziarlo, ma anche per condividere con il loro co-autore la gioia della vittoria, Mahmood e Blanco lo hanno fatto salire sul palco per far sì che anche lui festeggiasse con loro il risultato ottenuto. Sui social è di poche parole: nella sera della vittoria si è limitato a scrivere “grazie a tutti” allegando una foto dei festeggiamenti.