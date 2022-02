Delia Duran finalista al Grande Fratello Vip 2022. Quello che doveva succedere alla fine è successo e questo significa che nelle prossime settimane ne vedremo delle belle nella casa più spiata d’Italia. La moglie di Alex Belli aveva assaporato la finalissima già nei giorni scorsi quando Alfonso Signorini ha annunciato che proprio lei sarebbe stata una delle possibili finaliste con buona pace dei suoi colleghi che non hanno potuto far altro che prenderne atto.

Ieri sera è andato in scena l’atto finale con l’annuncio di Delia Duran finalista al Grande Fratello Vip 2022 e non solo. Alfonso Signorini ad un certo punto è tornato ad occuparsi di Alex Belli, ancora in studio nonostante la squalifica e la lite con il conduttore, dicendosi pronto a rispedirlo in casa per affrontare le sue due donne e prendere la sua decisione.

Alex Belli gongola in prima serata mentre le polemiche e i commenti si sprecano in rete perché un tempo gli squalificati non potevano nemmeno entrare in studio adesso l’attore non solo lo ha fatto ma può addirittura tornare in casa per qualche giorno. Alla notizia anche le opinioniste di questa edizione, Sonia Bruganelli (che ieri sera ha dato la sua immunità a Soleil Sorge) e Adriana Volpe, hanno storto il naso a senza ottenere molto.

Ecco il video del momento:

Quest’ultima parte del Grande Fratello Vip 2022 vedrà Alex Belli e le sue donne protagoniste mentre in casa Soleil Sorge ha finalmente capito che è arrivato il momento di dare una scossa contenta del fatto che i suoi compagni hanno preso le parti di Delia Duran facendola passare per vittima e adesso lei ha ‘rubato’ uno dei loro posti in finale. Come finirà? L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo con un altro finalista e nuove polemiche.