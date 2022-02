Sonia Bruganelli e Soleil sconfitte al Grande Fratello Vip. Questo è l’esito della puntata di ieri sera del programma di Canale5 quando il verdetto del pubblico a casa è arrivato a sottolineare il fato che forse le due hanno sbagliato la loro strategia e che a portare a casa il risultato è stata addirittura Delia Duran. Il televoto di ieri sera ha visto Giucas Casella subito ‘salvo’ e Soleil e Delia allo scontro finale per la gioia di Alex Belli intervenuto dallo studio per parlare con le due.

Mentre in tv si consumava l’ennesima scena in stile Centovetrine, Tommaso Zorzi faceva il verso ad Alex Belli sui social per la gioia di tutti coloro che non sopportano più questa soap. La situazione è diventata ormai un po’ pesante visto che da mesi non si parla d’altro nella casa del Grande Fratello Vip ma forse ieri sera è arrivato finalmente il punto e la prima a metterlo è stata Soleil che ha chiesto ad Alex un passo indietro a favore del suo matrimonio con Delia, ci sarà davvero il sipario adesso su questo finto triangolo?

In attesa di scoprirlo Delia Duran può godersi la sua prima vittoria su Soleil visto che ha concluso la sua serata sapendo di aver vinto su di lei al televoto e di essere quindi la preferita dal pubblico. La notizia non ha lasciato senza parole solo Soleil ma anche la sua prima sostenitrice, Sonia Bruganelli.

L’opinionista ha commentato la possibilità che Delia possa finire dritta in finale passando avanti a chi è nella casa dall’inizio del programma ‘soffrendo la fame’. La sua frase ha fatto ridere la sua collega Adriana Volpe che l’ha subito sottolineata ma anche alcuni ex gieffini che da casa hanno fatto sapere che di sicuro non si muove di fame e che quello è un altro programma.