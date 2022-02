Il tour di Blanco sold out: sono oltre 170mila i biglietti venduti dall’artista in poche ore. Oggi si è aperta la prevendita dei biglietti per le tappe previste in estate e oggi stesso, dopo poche ore, l’intero tour ha fatto registrare il tutto esaurito.

Già sold out anche le tappe annunciate prima del Festival di Sanremo, nei club. Con la vittoria alla kermesse canora, poi, Blanco ha comunicato spettacoli estivi in location molto più capienti registrando sold out immediati. Non sono più disponibili i biglietti per il tour 2022 di Blanco, almeno non per le date annunciate al momento. Ce ne saranno altre?

Tanti i fan rimasti a bocca asciutta che sui social lamentano di essere riusciti ad acquistare i biglietti peer gli spettacoli di Blanco. I concerti fanno parte del tour Blu Celeste, che segue la pubblicazione dell’album non rilasciato in seguito alla partecipazione (e vittoria) al Festival di Sanremo numero 72 ma molto prima. Nel disco infatti non è incluso il nuovo singolo, Brividi, portato all’Ariston in coppia con Mahmood.

Le nuove tappe del tour di Blanco erano state annunciate ieri per la prevendita dei biglietti attiva da oggi. Il precedente tour nei club era già sold out al momento della comunicazione: TUTTE LE DATE.

Il tour estivo, invece, lo vedrà protagonista dal 18 giugno al 17 settembre da nord a sud della penisola secondo questo calendario.

Il tour estivo di Blanco

Sabato 18 giugno 2022 – LOCARNO – CONNECTION FESTIVAL

Venerdì 24 giugno 2022 – GENOVA – GOA BOA_THE NEXT DAY

Sabato 9 luglio 2022 – ALBA (CN) – COLLISIONI FESTIVAL

Domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA – PINEWOOD FESTIVAL

Giovedì 21 luglio 2022 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

Sabato 23 luglio 2022 – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

Giovedì 28 luglio 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

Sabato 30 luglio 2022 – CATANIA – VILLA BELLINI

Mercoledì 3 agosto 2022 – MATERA – SONIC PARK MATERA

Giovedì 4 agosto 2022 – GALLIPOLI (LE) – PARCO GONDAR

Sabato 6 agosto 2022 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

Sabato 17 settembre 2022 – MILANO – IPPODROMO SNAI SAN SIRO