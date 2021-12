I concerti di Blanco in programma nel 2022 raddoppiano tutti ma il sold out è immediato. Le prime date comunicate negli scorsi giorni hanno registrato il tutto esaurito e sono state raddoppiate. Due gli appuntamenti in ogni città per la tournée nei club che lo porterà ad esibirsi in tutta la penisola. Ma non basta.

Da 8, i concerti di Blanco passano a 15 ma l’inesauribile volontà dei fan di recarsi ai suoi live porta tutto al sold out velocissimo. Tutte le tappe del tour hanno già fatto registrare il tutto esaurito.

Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro, Blanco è il più giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti e il secondo artista del 2021 più ascoltato su Spotify.

Nel suo percorso ci sarà a breve il Festival di Sanremo. Blanco è in gara con Mahmood nella categoria dei Campioni con il brano Brividi. I due si esibiranno in coppia, in competizione tra i Big annunciati da Amadeus.

I fan dovranno attendere l’annuncio di nuovi eventi. Quelli già comunicati sono infatti sold out e non è più possibile acquistare i biglietti. Stiamo parlando del doppio concerto a Padova il 2 e 4 aprile; del doppio concerto a Milano il 6 e 7 aprile e del doppio spettacolo a Roma il 10 e 11 aprile. Il tour procederà verso Venaria Reale il 13 e 14 aprile.

Blanco sarà a Firenze il 4 e 5 maggio, a Bologna nei giorni 8 e 9 maggio. Sarà a Brescia il 13 e 14 maggio e per finire a Napoli il 19 maggio.

I concerti di Blanco nel 2022

3 e 4 aprile 2022 Padova, Gran Teatro Geox

6 e 7 aprile 2022 Milano, Fabrique

10 e 11 aprile 2022 Roma, Atlantico

13 e 14 aprile 2022 Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

4 e 5 maggio 2022 Firenze, Tuscany Hall

8 e 9 maggio 2022 Bologna, Estragon

13 e 14 maggio 2022 Brescia, Gran Teatro Morato

19 maggio 2022 Napoli, Casa della Musica