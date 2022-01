Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo 2022 sarà la conduttrice della serata finale e per lei non sarà la prima volta all’Ariston. L’attrice è già salita sullo stesso palco la sua prima volta nel 1996 come “valletta” di Pippo Baudo al fianco di Valeria Mazza e insieme proclamarono vincitori Ron e Tosca con “Vorrei incontrarti tra cent’anni” di Ron e Tosca). Qualche anno dopo, nel 2002, è stata ospite speciale di Pippo Baudo e adesso, venti anni dopo, è stata scelta come una delle cinque donne che si alterneranno al fianco di Amadeus in questa 72esima edizione.

Non c’è bisogno di presentazioni quando si parla di Sabrina Ferilli perché tutti la conoscono. Qualcuno ha visto i suoi film, altri ancora le sue fiction su Mediaset o i più giovani hanno imparato a conoscerla e apprezzarla grazie alle sue incursioni ad Amici o come giudice di Tu Si Que Vales. Ma chi è Sabrina Ferilli?

Classe 1964, la Ferilli si è sempre divisa tra cinema, teatro e televisione portando a casa un totale di sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello, possiamo dire che al suo attivo ha anche un Premio Oscar visto che è stata tra gli interpreti del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino. In tv ha debuttato nel 1986 come comparsa nella miniserie Naso di Cane e poi ne I Ragazzi della 3ª C mentre al cinema nel film di Carlo Cotti Portami la Luna.

Sicuramente tra i momenti top della sua carriera possiamo annoverare il successo di Vite strozzate, per la regia di Ricky Tognazzi (che spesso ha ritrovato poi anni dopo per fiction di successo), e del Il signor Quindicipalle per la regia di Francesco Nuti. Tra i momenti flop e tra i film di cui avrebbe potuto fare a meno non possiamo non inserire Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me per la regia di Carlo Vanzina e anche un paio di film firmati da Neri Parenti e a tema natalizio potevano sicuramente essere evitati.

Sabrina Ferilli adesso è in una posizione di ‘comando’ e spesso dedica energie e spazio solo a progetti importanti e con un peso anche a livello emozionale e comunicativo. Dopo la piccola caduta di stile in Baciamo le Mani Palermo New York 1958, Sabrina Ferilli ha inanellato una serie di successi con le miniserie Rimbocchiamoci le maniche, regia di Stefano Reali, L’amore Strappato e Svegliati Amore Mio per la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Quest’ano Sabrina Ferilli non solo sarà una delle donne del Festival di Sanremo 2022 ma tornerà al cinema con Il Sesso degli Angeli, regia di Leonardo Pieraccioni. Tra i momenti top della sua carriera non vogliamo di certo dimenticare il famoso spogliarello fatto per la sua Roma al Circo Massimo, correva l’anno 2001 e nessuno lo ha ancora dimenticato.

Per quanto riguarda la vita privata Sabrina Ferilli è stata sposata due volte prima con l’avvocato Andrea Perone e nel 2011 con l’attuale marito Flavio Cattaneo.