Non potranno mancare all’appello delle chat WhatsApp o delle bacheche Facebook le più divertenti immagini per il World Nutella Day 2022 il 6 febbraio. Questo sabato si celebra, come ogni anno ormai da un po’ di tempo, la Giornata mondiale dedicata proprio alla ben nota crema di nocciole italiana, conosciuta in tutto il mondo.

Come nasce il World Nutella Day? Si tratta di una giornata mondiale dedicata al prodotto dolciario istituita recentemente. Non è stata l’azienda produttrice Ferrero a volerla, a discapito di quanto si possa pensare. Piuttosto, la ricorrenza è stata istituita per proposta di una blogger statunitense di nome Sara Rosso, solo nel 2017. Di certo la scrittrice per l’online è una grande fan della crema ma la sua proposta ha avuto un immediato seguito ovunque e dunque anche per l’annata corrente i riferimenti, anche divertenti, al noto brand non potevano mancare.

Le più divertenti immagini per il World Nutella Day da condividere su WhatsApp ma anche su qualsiasi social sono servite nella galleria di fine articolo. Più che naturale è che si scherzi proprio sul prodotto per il quale in tanti provano una vera venerazione. L’idea di un Nutella Parfum fa certamente sorridere come quella di riporre un vasetto della crema nella cassettina delle emergenze. Ancora, mangiare Nutella non fa di certo bene alla linea e si punta molto su questo aspetto nelle foto sottostanti, in particolare sul fatto che si potrebbe mangiare proprio la crema di nocciole senza pane, per evitare anche l’apporto dei carboidrati a colazione, merenda o in qualsiasi altro momento della giornata. Tra le proposte c’è anche quella in cui si scherza sul fatto che la Nutella piaccia proprio a tutti, a differenza delle persone. Qualunque soluzione si scelga, la condivisione dell’opzione più in linea con il proprio pensiero sarà semplice e immediata con relativa selezione e inoltro su WhatsApp come Facebook o altro social a piacere.

