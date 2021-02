Per tutti i golosi della Nutella, sapevate che anche la gustosissima crema spalmabile celebra la sua giornata mondiale? Ebbene sì, ogni 5 febbraio si festeggia il “World Nutella Day”, grazie alla blogger statunitense Sara Rosso che ha pensato a questo dolce evento per unire tutte le popolazioni e condividere sui social la passione per questa buonissima crema della Ferrero. Il primo omaggio alla crema di cioccolato e nocciole è stato fatto nel 2007 ed è dal 1964 (quando il primo barattolo fece il suo esordio) che la Nutella è diventata una vera e propria icona in ogni parte del mondo. La popolarità di questo brand è così grande che ogni anno tantissimi appassionati e fan della Nutella partecipano a questa iniziativa postando foto, messaggi, video e ricette utilizzando l’hashtag su Twitter #WorldNutellaDay.

Malgrado la sua fama a livello globale, non tutti conoscono la straordinaria storia della Nutella. La crema possiede questi ingredienti: gianduia contenente zucchero, cacao magro, olio di palma, cacao, nocciole, latte scremato in polvere, lecitina di soia (emulsionante) e vanillina. La spalmabile più famosa al mondo è stata preparata nel 1964 dall’industria dolciaria piemontese Ferrero di Alba (Cuneo) e ancora oggi nessuno conosce la precisa ricetta, che resta un gran segreto. Fin dai primi anni la Nutella era venduta in tazze e in bicchieri di vetro. Oggi i formati si sono evoluti fino a raggiungere barattoli di 5 Kg. La sua produzione avviene in ben 11 stabilimenti Ferrero sparsi in ogni parte del globo terrestre, registrando in tutto più di 400 mila tonnellate di prodotti venduti.

Per i più curiosi il nome Nutella prende spunto dal suo ingrediente principale, ossia la nocciola. Un nome, inoltre, così diviso: “Nut” nocciola in inglese preceduto dal suffisso “ella” che richiama il termine ‘bella’. Insomma come dice il famoso slogan “che mondo sarebbe senza Nutella?”, era doveroso dedicarle un World Nutella Day!