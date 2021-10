Purtroppo si registrano problemi EA in questa mattinata del 27 ottobre con decine di segnalazioni di disservizi per chi sta tentando di effettuare una sessione di gioco. Giusto è dunque dare un’occhiata allo stato dei server sui siti Nintendo, Xbox Live, PlayStation per capire quali possano essere le anomalie fresche di giornata.

Per capire la portata dei problemi EA di oggi 27 ottobre può venirci in aiuto il servizio Downdetector: quest’ultimo, a partire dalle ore 9:30 ha iniziato a mettere in evidenza alcune problematiche relative alle sessioni di gioco interrotte o impossibili da attivare. Al momento di questa pubblicazione si registrano un centinaio di testimonianze di utenti impattati dagli errori ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe evolversi in qualsiasi momento.

Proprio per andare a fondo dei problemi EA odierni possiamo verificare lo stato dei server dedicati sui siti Nintendo, Xbox Live, PlayStation. Sempre nel momento della messa online di questo primo approfondimento e come suggerito partendo dalla pagina ufficiale di supporto, le anomalie maggiori sembrerebbero investire solo l’universo delle console Nintendo. La situazione è in continuo divenire, potrebbe evolversi rapidamente. Naturalmente tutti i giocatori sperano che siano ripristinate tutte le normali funzioni di gioco in breve tempo. Per ora la stessa EA non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Aggiornamento 10:20 – Le anomalie odierne continuano. I problemi EA si manifestano per un numero sempre più importante di persone che non riescono ad eseguire normalmente una sessione di gioco come in altri momenti. Mancano ancora all’appello dei riscontri ufficiali per chiarire quali siano le reali motivazioni dietro i malfunzionamenti e pure suggerimenti per eventuali soluzioni.

Aggiornamento 10:47 – Per quanto ancora presenti, le anomali EA si sono ridimensionate in questa mattinata. Sono infatti in numero inferiore le persone che riscontrano ora problemi. Magari si assisterà ad un progressivo ritorno alla normalità.