Gaia a Sanremo 2022 stasera, la cantante torna al Festival ma non sul palco del Teatro Ariston. Non era prevista Gaia in Riviera. Non si sarebbe dovuta esibire stasera e invece ci sarà.

Il motivo è presto detto: sostituisce un artista saltato all’ultimo momento causa Covid. Gaia Gozzi si esibirà così al posto dei Coma_Cose, inizialmente attesi sulla nave Costa Toscana per una performance sul suo palco galleggiante.

Un cambio dell’ultim’ora reso necessario a causa di motivi di salute. Il duo è risultato infatti positivo al Covid-19 da un tampone di controllo ed è ora costretto in isolamento. Non saranno i Coma_Cose ad esibirsi al Festival 2022 in rappresentanza degli artisti dello scorso anno. TUTTI GLI OSPITI SULLA NAVE

Dopo Colapesce Dimartino ed Ermal Meta rispettivamente nella prima e nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022, stasera ascolteremo Gaia con il suo Cuore Amaro.

Testo Cuore Amaro di Gaia

di G. Gozzi – J. Ettorre – D. Dezi – G. Spedicato

Ed. Sony Music Publishing (Italy)/Frenetik&Orang3 Sartoria Musicale – Milano – Roma