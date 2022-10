Sono stati annunciati i concerti di Gaia nel 2023. Il tour, inizialmente in programma per il 2022, è posticipato al 2023. Si terrà nei mesi di marzo e di aprile del prossimo anno. Si legge nella nota stampa che lo slittamento dipende da “motivi logistici e di programmazione del calendario indipendenti dalla volontà dell’artista”.

Ciò che è certo è che Gaia non si esibirà dal vivo nel 2022. Tutti gli appuntamenti restano confermati, anche se un paio di location sono state cambiate, e si terranno il prossimo anno secondo il nuovo calendario già comunicato.

I biglietti già acquistati dai fan per i precedenti appuntamenti restano validi per l’accesso alle relative date. La tournée partirà il 21 marzo da Pozzuoli (Napoli) per far tappa a Firenze il 23 marzo al Viper Theater. I concerti di Gaia nel 2023 procederanno verso Torino il 27 marzo per una data all’Hiroshima Mon Amour.

Il 5 aprile Gaia sarà a Roma, Monk, ultima tappa della tournée stando al calendario divulgato in data odierna.

Di seguito condividiamo il calendario aggiornato di tutti gli appuntamenti. Per ogni data è riportata anche la data originaria in cui era atteso l’evento nel 2022 in modo che i possessori dei biglietti possano avere chiaro a quel concerti accedere con i titoli già acquistati.

Il calendario aggiornato dei concerti di Gaia nel 2023

Martedì 21 marzo 2023 | POZZUOLI (NA) @ Duel Beat

(inizialmente prevista per il 20 ottobre 2022)

Giovedì 23 marzo 2023 | FIRENZE @Viper Theatre

(inizialmente prevista per martedì 18 ottobre 2022)

Lunedì 27 marzo 2023 | TORINO @Hiroshima Mon Amour

(inizialmente prevista per mercoledì 12 ottobre 2022)

Mercoledì 29 marzo 2023 | MILANO @Santeria Toscana 31- NUOVA VENUE

(data inizialmente prevista per sabato 22 ottobre 2022 @Fabrique)

Mercoledì 05 aprile 2023 | ROMA @Monk –NUOVA VENUE

(data inizialmente prevista per sabato 15 ottobre 2022 @Atlantico Live)

