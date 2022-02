Continuano i cambiamenti graduali per quanto riguarda l’argomento canali del digitali terrestre. Il DVB-T2 è il nuovo standard del segnale televisivo, che entro il 1 gennaio 2023 entrerà in vigore in tutta Italia. Di recente diversi canali sono spariti dalla numerazione digitale e un nuovo canale non appare più dal 31 gennaio 2022. Il canale in questione era posizionato al numero 135: si tratta di EffeTv, dedicato alla Feltrinelli. La famosa casa editrice italiana si separerà da Sky.

Tuttavia, Feltrinelli non ha intenzione di chiudere il suo progetto, anzi vuole continuare a portarlo avanti. Nel 2020 ha ottenuto un ricavo pari a più di 4 milioni di euro, che hanno conseguito un utile di 600 mila euro. Come è possibile leggere dal comunicato emanato da EffeTv, il canale si trasforma in piattaforma di sviluppo, produzione e distribuzione di serie TV, audiopodcast e film con le labels Feltrinelli Originals, Feltrinelli Audiopodcast e Feltrinelli Real Cinema. Per adesso tutto ciò è visibile sulle piattaforme digitali del gruppo, ma pian piano saranno disponibili in modalità streaming on demand su ulteriori piattaforme editoriali ad oggi in fase di negoziazione.

Ricordiamo, inoltre, che a partire dal prossimo 1 aprile 2022 Sky dirà addio a tutti i canali digitali. La notizia è stata annunciata prima del previsto tramite la pubblicazione di una nota ufficiale, spiegando che all’interno del progressivo passaggio dei servizi Sky sul digitale terrestre ad una nuova soluzione tecnologica che combina il digitale terrestre e Internet, l’offerta attuale sul digitale terrestre non sarà più disponibile a partire dal 1 aprile 2022. A tal proposito, tutti gli abbonati all’emittente di Comcast, per poter continuare a seguire i programmi, dovranno installare una parabola oppure acquistare un decoder Sky Q. Per giunta, è opportuna una connessione ad Internet appropriata al servizio offerto, ma non sono previsti costi aggiuntivi.

