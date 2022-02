Il nuovo iPhone SE 3 è più vicino che mai. Il prossimo melafonino compatto era già stato annunciato da un numero notevole di anticipazioni delle ultime settimane. Ora sappiamo pure che il modello in questione è stato registrato da un ente certificatore in India. A dire la verità, gli esemplari presi in esame hanno pure tre sigle diverse e dai documenti messi in risalto si evince anche il probabile prezzo del dispositivo.

Il sito ad aver fornito le anticipazioni è 91mobile.com. Proprio secondo la fonte, i modelli di iPhone SE 3 certificati sarebbero quelli siglati con codici A2595, A2783 e A2784. La diversa numerazione potrebbe riferirsi agli esemplari distinti per taglio di memoria interna. Non mancano neanche le anticipazioni sul prezzo del futuro device, uguale o di poco superiore ai 300 dollari. Per quanto riguarda il mercato italiano non ci sono specifiche anticipazioni ma c’è da aspettarsi che il nuovo melafonini risulti essere ancora low-cost come i suoi predecessori ma avere un prezzo di partenza non certo inferiore ai 390 o 400 euro.

Vista la nuova apparizione, quando potrebbe arrivare il nuovo iPhone SE 3? Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo melafonino troverà spazio nell’evento di primavera di Apple che si è sempre svolto nella finestra finale di marzo. Anche il keynote di quest’anno potrebbe non fare eccezione. Il prossimo dispositivo a marchio dell’azienda di Cupertino dovrebbe avere un design del tutto simile a quello del suo predecessore. con uno schermo non superiore ai 4.7 pollici di diagonale. Le cornici dovrebbero rimanere spesse e sul telefono dovrebbe esserci sempre il pulsante con sensore Touch ID. Sotto la scocca infine dovrebbe trovare posto un processore Bionic A14 o A15. Non ci resta che attendere qualche nuovo leak che ci fornisca dettagli sul prossimo dispositivo in arrivo e che la stessa Apple ci confermi la prossima presentazione in cui dovrebbero pure trovare posto i nuovi iPad.