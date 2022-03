Il nuovo iPhone SE 3 su Amazon è in vendita ufficiale da oggi 18 marzo, dopo il primo periodo di prevendita post lancio. Per quanto si tratti della serie più economica di melafonini Apple, l’esborso resta comunque importante e superiore alle possibilità di molti. Per questo motivo, la soluzione rateale potrebbe essere l’opzione ideale da prendere in considerazione in vista di un acquisto.

Il prezzo del nuovo iPhone SE 3 su Amazon non poteva che essere quello di listino di 529 euro per la variante da 64 GB. Il valore commerciale di partenza della nuova serie è maggiorato rispetto a quella precedente del 2020 di ben 30 euro. Per fortuna, il costo potrà essere rateizzato in 5 mensilità del valore univoco di 105,80 euro.

Stesso discorso della reteizzazione vale anche per gli iPhone SE 3 con capacità di memoria da 128 GB. La spesa in un’unica soluzione sarebbe pari a 579 euro ma dividendo l’importo in 5 parti, l’impegno economico sarà solo di 115,80 euro al mese.

Per finire, viene garantita la possibilità di comprare il nuovo iPhone SE 3 su Amazon a rate anche per quanto riguarda l’esemplare da 256 GB. Il costo da affrontare per gli acquirenti sarà di 129,20 euro ogni mese. il dispositivo in effetti, nella sua colorazione nera classica, già è in sconto rispetto al prezzo di listino ufficiale di 699 euro e viene invece venduto a 646 euro.

La disponibilità degli iPhone Se 3 su Amazon è immediata in questo momento. Acquistando i dispositivi in giornata, anche con l’opzione rateale, sarà possibile ricevere il relativo pacco tra domenica 20 marzo e lunedì 21 marzo. I potenziali acquirenti potranno scegliere tra tutte e tre le colorazioni rese disponibili per la serie ossia la rossa RED Product, la bianca Galassia e la nera Mezzanotte.

