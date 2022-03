Per quanto ampiamente anticipato da numerosissimi rumor, la conferma del lancio dell’iPhone SE 3 è giunta solo nelle ultime ore, insieme ai primi inviti relativi al keynote di Apple programmato per la settimana prossima. Ebbene, come riportato anche sulle nostre pagine, la prossima presentazione del brand di Cupertino si svolgerà il giorno 8 marzo.

Non ci sono dubbi sul fatto che martedì prossimo verrà presentato il nuovo iPhone SE 3 di terza generazione. Del melafonino compatto e low-cost si parla da mesi e la sua collocazione nell’evento di primavera corrisponde ad una tradizione oramai. Considerando ancora il periodo di pandemia in corso, Tim Cook e il suo entourage hanno optato ancora per un evento registrato presso l’Apple Park e trasmesso in streaming attraverso i canali ufficiali del brand, dunque tramite il sito Apple.com ma anche il corrispettivo canale TouTube.

L’orario pianificato per il lancio dell’iPhone SE 3 durante l’Apple Event di primavera sarà quello delle ore 19 per noi italiani. Durante la presentazione, non vedremo solo il melafonino compatto di nuova generazione come elemento hardware ma molto probabilmente un nuovo iPad Air e nuovi Mac. Insomma, il keynote sarà denso di novità per l’annuncio di interessanti uscite commerciali.

Tornando all’iPhone SE 3, va ricordato che per il nuovo melafonino compatto non ci si aspetta un design dissimile da quello del precedente modello del 2020, dunque intorno al display ci saranno sempre cornici importanti e naturalmente pure il tasto fisico Touch ID. Lato specifiche hardware, il salto di qualità dovrebbe essere compiuto grazie al nuovo chip Apple A15 Bionic e un comparto fotocamera rinnovato. Passi in avanti potrebbero essere compiuti anche lato autonomia, con un maggiore amperaggio della batteria. Per quanto riguarda il prezzo, il costo di partenza al pubblico dovrebbe essere sempre contenuto e non superare i 500 euro.

