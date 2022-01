Il campionato di Serie A, dopo il periodo di sosta, è pronto a tornare con la 24esima giornata che inizierà sabato 5 e terminerà lunedì 7 febbraio. Molte squadre ne hanno approfittato per lavorare sodo e per recuperare giocatori reduci da infortuni, tra queste il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti. Tra le principali assenze degli ultimi mesi c’è stata senza ombra di dubbio quella di Victor Osimhen, ritornato dopo due mesi di stop a causa del grave infortunio subito a novembre a San Siro contro l’Inter. Dopo qualche spezzone giocato da subentrato contro il Bologna e contro la Salernitana, l’attaccante nigeriano punta ad un posto da titolare contro il Venezia, match in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00 e presso lo Stadio Pier Luigi Penzo.

Le condizioni fisiche del numero 9 azzurro migliorano giorno dopo giorno e si sta allenando con grande intensità al Konami Center di Castel Volturno. Ad annunciarlo è stato il quotidiano ‘Il Mattino’ che, nell’edizione di oggi 31 gennaio, ha spiegato che nella giornata di mercoledì prossimo l’ex Lille svolgerà un ulteriore accertamento clinico insieme al professor Tartaro e che, nella stessa giornata, Victor riceverà anche una nuova maschera protettiva da gioco. Il bomber del club partenopeo, infatti, dovrà indossarla al viso fino al prossimo 15 marzo, dopodiché si valuterà se farlo giocare senza.

Nel frattempo, il centravanti di Lagos sta mostrando interessanti segnali di progresso atletico e tutto si sta verificando gradualmente secondo i piani del suo rientro. Ovviamente, il calciatore non è guarito al 100%, ma mister Spalletti vuole lanciarlo titolare in campo già domenica prossima alla ripresa del campionato, dopo averlo testato in questi giorni nella sua posizione. Dunque, se così fosse, contro i lagunari il tecnico toscano schiererà Osimhen come punta centrale, affiancato da Lozano e Insigne sui lati e da Zielinski, che agirà alle sue spalle. Pronti a subentrare, invece, Politano e Mertens.

Continua a leggere su optimagazine.com