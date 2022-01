Il nome di Mousse T è legato a successi internazionali che hanno letteralmente fatto storia, soprattutto negli anni ’90. Oggi è uno dei collaboratori di punta degli artisti italiani, sempre più ricercato per le sue straordinarie abilità da DJ ma soprattutto per la sua vasta competenza come produttore. Al Festival di Sanremo 2022 accompagnerà Gianni Morandi nel brano Apri Tutte Le Porte scritto da Jovanotti, per il quale sarà direttore d’orchestra durante l’esibizione.

Chi è Mousse T

Mousse T, all’anagrafe Mustafa Gündoğdu, nasce ad Hagen nel 1966 e nasce da una famiglia di origini turche. La passione per la musica lo accompagna da sempre.

Nel 1990 inizia la sua esperienza come tastierista nei Fun Key B e poco dopo apre il suo primo studio di registrazione ad Hannover. In questi anni si affianca ai suoi partner in crime Errol Renalls e Boris Dlugosch, per poi specializzarsi nella musica house e nel jazz melodico.

Mustafa è sposato con la conduttrice e modella tedesca Khadra Sufi.

La carriera

Nel 1998 Mousse T pubblica il singolo Horny ’98 con le voci di Emma Lanford e Nadine Richardson, accreditate come Hot ‘N Juicy. Di questo brano pubblicherà un mash-up nel 2000 dal titolo Horny As A Dandy, mettendo insieme la sua Horny ’98 e la superhit dei Dandy Warhols dal titolo Bohemian Like You.

Il 2000 è anche l’anno di uno dei suoi più grandi successi, Sex Bomb, con la voce di Tom Jones e vero e proprio tormentone di quell’anno. Nel 2004 collabora con Zucchero Fornaciari alla produzione del singolo Il Grande Baboomba, che vincerà il Festivalbar di quello stesso anno.

Nel 2010 sbarca al Festival di Sanremo per partecipare alla serata dei duetti insieme a Irene Fornaciari e i Nomadi con il brano Il Mondo Piange. Mousse T è tra i primi di DJ di musica house in Germania, e oggi è uno dei produttori più richiesti della scena internazionale.