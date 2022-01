L’ingresso di Ornella Vanoni a Verissimo è quello di un’autorità. 87 anni, tanta musica e tanta passione, fanno di Ornella una delle icone della musica e dello spettacolo, con quella voce e quel carisma che oggi sono un punto di riferimento per tantissimi artisti contemporanei. Silvia Toffanin la accoglie nel suo salotto a pochi giorni dal Festival di Sanremo 2022, una gara che la cantautrice milanese ricorda con orgoglio, come una delle tappe più importanti della sua vita.

“Le prime volte su quel palco mi sentivo morire“, racconta Ornella Vanoni, e continua: “Poi piano piano la paura ha lasciato spazio solo all’emozione”. Il tempo e le emozioni cambiano, e non a caso nell’edizione 2021 del Festival Ornella è arrivata all’Ariston insieme a Francesco Gabbani, autore nel suo ultimo album Unica (2021), non soltanto per cantare ma per tenere una sorta di lectio magistralis di canto, stile ed eleganza.

In questa domenica 30 gennaio Ornella Vanoni parla di Sanremo dopo ben otto partecipazioni – l’ultima è stata nel 2018 con Imparare Ad Amarsi – si erge a giudice autorevole e dice la sua sui cantanti in gara. In studio con lei l’irriducibile Ondina, la sua inseparabile cagnolina.

“Sanremo lo seguirai? Ci sono Iva Zanicchi e la Rettore”, le chiede la Toffanin. “Mica solo loro!”, risponde pungente la Vanoni per poi snocciolare i nomi degli artisti che seguirà con piacere. Tra i suoi preferiti non può mancare Elisa, ma c’è spazio anche per Achille Lauro: “Insieme a Loredana Bertè potrebbero uscire cose divertenti”.

Non manca l’amicizia con Gianni Morandi: “Mi incuriosisce il suo pezzo scritto da Jovanotti”, e infine Mahmood, per il quale ha un occhio di riguardo: “Una persona di un’educazione e di una gentilezza uniche”. Non pensa soltanto alle sue amiche e colleghe d’armi, dunque: Ornella Vanoni a Verissimo confessa il suo interesse per gli artisti contemporanei e per Gianni Morandi, anch’egli una vera autorità per la kermesse.