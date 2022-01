Il finale di Grantchester 6 va in onda su Giallo il 27 gennaio, con gli ultimi due episodi della stagione in prima visione assoluta per l’Italia. La serie poliziesca inglese, ispirata alla collana di romanzi gialli The Grantchester Mysteries di James Runcie e adattata per il piccolo schermo da Daisy Coulam, giunge così al termine della sesta stagione, la più recente realizzata finora, con la programmazione italiana che raggiunge quella inglese su ITV.

Il finale di Grantchester 6 è composto dagli episodi 7 e 8, per una stagione che prevede due capitoli in più rispetto alle precedenti. Negli ultimi due casi, i protagonisti sono coinvolti in inchieste che li toccano personalmente. In particolare, nel finale di stagione l’ispettore Keating è implicato nell’omicidio di un produttore musicale, ma il reverendo Davenport accorre in suo soccorso.

Ecco le trame del finale di Grantchester 6, in onda in prima visione e in prima serata delle 21.10 sul canale 38 del digitale terrestre giovedì 27 gennaio.

Leonard chiede a Will e Geordie di aiutare il suo compagno di cella, accusato dell’omicidio di un altro carcerato. Per Geordie è un’esperienza dolorosa.

Un produttore musicale viene ucciso. Geordie è coinvolto personalmente nelle indagini quando sospetta di un suo vecchio compagno d’armi.

Il finale di Grantchester 6 apre la strada alla settima stagione: ITV ha rinnovato ufficialmente la serie già lo scorso luglio, ancor prima di trasmettere la sesta, a dimostrazione della fiducia che nutre in questo format. Il protagonista Tom Brittney (interprete del reverendo William Davenport) dirigerà il terzo episodio della stagione 7, attesa su ITV nella prima metà del 2022 e successivamente su Giallo. La nuova stagione sarà ambientata durante l’estate del 1959 e vedrà ancora l’alleanza tra Davenport e Keating nel risolvere i crimini che sconvolgono il tranquillo Nel villaggio di Grantchester, sul finire di un decennio connotato da una rapida evoluzione dei costumi e della società.

