Con Giovanni Truppi hanno collaborato i più grandi cantautori della scena indie contemporanea. Lo dobbiamo alla sua enorme passione per la musica, iniziata sui tasti di un pianoforte e culminata in 4 dischi, ognuno dei quali peculiare nella scelta stilistica. Amadeus, quest’anno, gli ha dato l’ok per partecipare al Festival di Sanremo 2022 con il brano Tuo Padre, Mia Madre, Lucia.

Chi è Giovanni Truppi

Giovanni Truppi nasce a Napoli nel 1981, e nella città partenopea fonda le sue radici artistiche. A soli 7 anni inizia a suonare il pianoforte per poi espandere le sue conoscenze e la sua curiosità nel mondo della chitarra elettrica, che impara a suonare da autodidatta. Da giovanissimo si scopre un artista completo, e inizia la sua esperienza nel gruppo rock napoletano Le Baccanti.

A 23 anni si trasferisce a Roma, dove si immerge nello studio del canto e del jazz. Arrivano dunque i primi album nei quali Giovanni registra più strumenti. Il successo arriva nel 2016, quando dopo i primi 3 album in studio il cantautore partenopeo parte per un tour che lo porta sui palchi delle città italiane più importanti. Nel frattempo collabora con artisti del calibro di Brunori Sas, Niccolò Fabi, La Rappresentante Di Lista e Calcutta.

La musica non gli basta, per questo intraprende un viaggio per ripercorrere le strade descritte da Pier Paolo Pasolini nel libro La Lunga Strada Di Sabbia, esperienza dal quale nascerà il romanzo L’Avventura.

La carriera discografica

Il primo disco è C’è Un Me Dentro Di Me (2010), una tappa indie-rock seguita da Il Mondo è Come Te Lo Metti In Testa (2013), ma è con il terzo disco Giovanni Truppi (2015) che il nome di Giovanni Truppi inizia ad avere un certo peso.

Alla chitarra c’è Motta, e sarà solo l’inizio di un lungo periodo di collaborazione con gli artisti indie. Con Poesia E Civilità (2019) arriva la svolta pop che tuttavia non snatura il suo genio. Il suo ultimo singolo è L’Avventura, il racconto dell’esperienza contenuta nel libro omonimo.