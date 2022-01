Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, PayPal ha introdotto per i propri utenti un’interessante novità: ossia la modalità di pagamento “Paga in 3 rate”. Si tratta di un finanziamento in base al quale l’utente con conto attivo può effettuare un pagamento idoneo (da 30 euro a 2000 euro) dilazionandolo in tre rate senza interessi. Al momento dell’acquisto, viene eseguito un pagamento iniziale a cui fanno seguito rate mensili distribuite su due mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Tale modalità di pagamento è disponibile per le persone fisiche maggiorenni e titolari di un conto PayPal rispetto al quale sono registrate come residenti in Italia. Inoltre, queste persone devono essere in possesso di una carta di debito o credito in corso di validità oppure di un conto corrente bancario confermato e collegato al conto PayPal come metodo di pagamento per l’intera durata dei rimborsi previsti dal finanziamento. Ovviamente, malgrado la società offra il tasso zero, richiede anche una determinata precisione nei pagamenti delle rate successive. Qualora il pagamento delle restanti due rate non dovesse essere puntuale, ci saranno delle conseguenze anche gravi, infatti: con il mancato pagamento dei rimborsi mensili si potrebbe andare incontro alla promozione di un’azione legale da parte di PayPal nei confronti dell’utente, che comporterebbe criticità per l’utente stesso nell’ottenere altri finanziamenti, anche con creditori terzi.

Se il colosso dei pagamenti digitali inizia un’azione legale per recuperare quanto dovuto dall’utente, potrebbe chiedere al tribunale di emettere un provvedimento esecutivo e l’utente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese legali di PayPal. Malgrado risulti difficile da pensare, PayPal si presenta molto severo sotto questo punto di vista, dunque meglio stare attenti. Ad ogni modo, però, si possono verificare anche condizioni speciali secondo cui l’utente per motivi specifici non può ultimare pagamenti e, in questo caso, le azioni di PayPal tarderanno, così da consentire all’utente di mettersi in linea quanto prima.

