Nella tendina delle notifiche dei dispositivi Android in questi giorni è apparsa una notifica che procura un certo fastidio, quella del ‘download dell’aggiornamento della lingua‘ per quanto riguarda l’app ‘Servizi di riconoscimento vocale di Google’. Questo significa che il colosso di Mountain View sta tentando di effettuare l’upgrade del dizionario della lingua per il riconoscimento vocale offline. Parliamo di un intervento che avviene comunemente senza suscitare alcunché, ma che adesso si sta facendo notare proprio per la comparsa anomala della notifica ‘download dell’aggiornamento della lingua’, che non vuole proprio saperne di scomparire.

Molti utenti non sono riusciti a disfarsi della suddetta notifica neppure riavviando il dispositivo, cosa che li sta infastidendo parecchio. Vediamo adesso come provare a rimuovere la notifica di ‘download dell’aggiornamento della lingua’ che in queste ore sta tormentando alcuni utenti. Per prima cosa, collegatevi ad una rete Wi-Fi, aprite poi l’app Google, cliccate sul vostro avatar in alto a destra e poi sull’opzione ‘Voce‘ e poi su ‘Riconoscimento vocale offline‘. Fatto questo, provate ad aggiornare manualmente la lingua italiana, oppure a disinstallare le lingue presenti. Cliccate sul menu ‘Tutti‘, trovate la lingua italiana e installatela da capo (insieme a tutte quelle che avete disinstallato in precedenza).

Infine, in ‘Impostazioni‘, cliccate su ‘Applicazioni‘ e poi su ‘Servizi di riconoscimento vocale di Google‘. In basso a destro schiacciate il tasto ‘Arresto forzato‘ e riavviate il dispositivo. In questo modo, dovreste aver risolto: se così non fosse, pazientate ancora un po’ restando connessi al Wi-Fi, oppure provate anche a disinstallare e installare ex novo l’app ‘Servizi di riconoscimento vocale di Google’ dal Play Store. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

