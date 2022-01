Nei più grandi successi di Noemi c’è tutta l’ascesa di un’artista ispirata, di una voce profonda e di una passione incondizionata. In più di 10 anni di carriera Veronica Scopelliti – questo il nome di battesimo – si è scrollata di dosso la nomea di stella dei talent show e si è ritagliata un posto di prestigio nella scena musicale italiana. Negli anni ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo e nel 2017, addirittura, è entrata nel Guinness dei Primati per il record di nove concerti in dodici ore. Il suo stile strizza l’occhio al pop con la compiacenza del soul, stili che la rendono un’artista a tutto tondo, capace di adattarsi a diversi contenitori sonori. Il suo ultimo album è Metamorfosi, pubblicato nel 2021 come settima esperienza in studio.

Briciole (2009)

Blues e radiofonica quanto basta, Briciole è un grande classico del repertorio di Noemi. Tutti almeno una volta abbiamo cantato il ritornello: “Non c’è più niente, niente, niente, che mi leghi a te”.

Vuoto A Perdere (2011)

Scritto da Vasco Rossi e composto da Gaetano Curreri degli Stadio, Vuoto A Perdere è un brano rock lanciato per anticipare il secondo album RossoNoemi. Il singolo fa parte della colonna sonora del film Femmine Contro Maschi di Fausto Brizzi.

Sono Solo Parole (2012)

Con Sono Solo Parole Noemi conquista il terzo posto al Festival di Sanremo 2012. Con questa ballata intensa, scritta da Fabrizio Moro, Noemi canta il potere dei gesti al di là di ogni parola.

Glicine (2021)

Con Glicine Noemi racconta la sua rinascita, e lo fa sul palco del Festival di Sanremo 2021 nel quale arriva al sesto posto. Scritta da un collettivo di artisti tra cui Mahmood, Glicine è una ballata profonda e ricca di ricerca sonora.

Makumba (2021)

Tra i più grandi successi di Noemi, Makumba è un duetto con Carl Brave che racconta una relazione conclusa.