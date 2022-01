Carter 2 debutta su Sky Investigation il 25 gennaio, coi primi due episodi della seconda stagione, che secondo alcune fonti potrebbe essere l’ultima. La serie comedy-poliziesca canadese, ideata da Garry Campbell, è stata trasmessa dal canale 114 di Sky dedicato al genere poliziesco e investigativo dallo scorso settembre e ora torna in onda con la seconda stagione.

Carter 2 è composta da 10 episodi, tanti quanti quelli che hanno formato la stagione di debutto. La serie di CTV racconta le vicende di Harley Carter (interpretato da Jerry O’Connell), star televisiva canadese che ha trovato il successo grazie ad un poliziesco americano molto popolare, al suo ritorno nella città natale per rimettersi in sesto dopo un crollo della sua immagine. Identificato da tutti con il suo personaggio televisivo che ormai sembra diventato il sui alter ego, si ritrova ad indagare su casi reali, scoprendosi capace di risolverli.

In Carter 2 il protagonista è finalmente diventato un detective privato a tutti gli effetti e affronta i suoi primi casi da professionista. Ecco le trame dei primi due episodi in onda in prima visione assoluta su Sky Investigation il 25 gennaio, in prima serata.

Harley ottiene finalmente il suo primo caso come investigatore privato. La sua missione è trovare la moglie del suo cliente, che è scomparsa, ma il nuovo capo della polizia ha dei dubbi a riguardo.

Quando un gruppo di ladri britannici arriva a Bishop, Harley e la squadra vengono coinvolti in un gioco del gatto e del topo con un affascinante truffatore inglese. Tutto inizia con un pollice umano mozzato…

Carter 2 andrà in onda su Sky Investigation fino al 22 febbraio, quando la programmazione raggiungerà il finale di stagione. La serie non è ancora stata rinnovata per un’ulteriore edizione.

