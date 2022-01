Achille Lauro in tour nel 2022: recupera i concerti posticipati causa covid e annuncia nuovi appuntamenti dal vivo in tutta la penisola. I concerti si terranno dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2022 con la canzone Domenica, che anticipa il prossimo progetto discografico di inediti.

Achille Lauro annuncia oggi il tour ACHILLE IDOL SUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRA e torna sul palco dopo lo show dello scorso dicembre a Milano a sfondo benefico.

In tour Lauro sarà accompagnato da 52 elementi, oltre ai 5 componenti della band, e porterà in scena uno show nuovo ed inedito che rappresenterà una naturale evoluzione del suo percorso.

Il tour di Achille Lauro nel 2022 partirà con tre date al Palazzo dello Sport di Roma per chiudersi a Cattolica con un concerto in programma per il 23 luglio.

Tra le date, quella all’Ippodromo Stai di San Siro, recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District. In estate invece lo vedremo a Matera, a Tarmina, a Brescia.

I possessori di un biglietto precedentemente acquistato per gli show di Milano, Venaria Reale (TO), Cesena, Napoli e Firenze del tour Achille Lauro Live 2022 dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina https://www.clappit.com/achille-lauro-2022 a partire dal 01 febbraio 2022 alle ore 11:00 per partecipare ai nuovi show.

Achille Lauro in tour nel 2022 – le date

27.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport (Recupero del 30 Ottobre 2020 e 29 Ottobre 2021)

28.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport (Recupero del 31 Ottobre 2020 e 30 Ottobre 2021)

31.05.22 ROMA – Palazzo dello Sport NUOVA DATA

03.07.22 NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi (Recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 – Teatro della Concordia)

05.07.22 MILANO – Ippodromo SNAI San Siro (Recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District)

08.07.22 BRESCIA – Arena Campo Marte NUOVA DATA

09.07.22 MAROSTICA (VI) – Summer Festival Piazza Castello NUOVA DATA

14.07.22 TAORMINA – Teatro Antico NUOVA DATA

15.07.22 MESSINA – Piazza Duomo (Recupero del 30 Dicembre 2021)

17.07.22 MATERA – Sonic Park Cava del Sole NUOVA DATA

18.07.22 NAPOLI – Arena Flegrea (Recupero del 24 ottobre 2020, del 23 ottobre 2021 e del 21 Maggio 2022 – Casa della musica)

20.07.22 FIRENZE – Piazza della Santissima Annunziata (Recupero del 28 ottobre 2020, del 26 ottobre 2021 e del 25 Maggio 2022 – Tuscany Hall)

23.07.22 CATTOLICA (RN) – Arena della Regina (Recupero del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 – Cesena, Nuovo Carisport)