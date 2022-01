La serie su Joe Exotic prodotta da Peacock ha un nuovo titolo, come annunciato dal primo teaser: il progetto prende il nome di Joe vs. Carole e promette di far conoscere molto più di quanto reso noto finora, con evidente riferimento alla docuserie record di visualizzazioni prodotta da Netflix nel 2020 che ha spopolato in tutto il mondo.

Questa nuova serie su Joe Exotic è un format sceneggiato, in cui i protagonisti John Cameron Mitchell e Kate McKinnon sono nei panni di Joe Exotic e Carole Baskin, rispettivamente il celebre allevatore di animali esotici nonché star della tv e la sua acerrima nemica fervente animalista. Nel cast figura anche Kyle MacLachlan nei panni del marito della Baskin. La faida tra il proprietario e gestore dello zoo privato Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma e la fondatrice del rifugio per felini maltrattati Big Cat Rescue è durata per anni, tra reciprochi attacchi, sabotaggi e perfino tentati omicidi, finché nel 2019 Exotic è finito in carcere, condannato per 17 capi d’imputazione relativi ad abusi sugli animali, oltre ad essere riconosciuto come mandante del tentativo di esecuzione della Baskin, per un totale di 22 anni di carcere.

La serie su Joe Exotic realizzata da Peacock debutta sulla piattaforma il 3 marzo, con tutti gli otto episodi che la compongono. Secondo il teaser di Joe vs. Carole (precedentemente nota solo come Joe Exotic), “quella che conosci era solo metà della storia” e questa serie creata da Etan Frankel promette di aggiungere dei retroscena a quanto già noto alle cronache.

Questa serie su Joe Exotic è basata sul podcast Wondery di Robert Moor Joe Exotic e segue le vicende di Carole Baskin, un’appassionata di felini, che scopre l’attività dell’amante di animali esotici Joe ‘Exotic’ Schreibvogel, intento ad allevare ed usare bestie innocenti a scopo di lucro. La loro rivalità subirà una rapida escalation: anche Carole ha un passato non troppo limpido e quando Exotic lo scoprirà, non si fermerà davanti a nulla per denunciare quella che considera una grossa ipocrisia. “Questo è quello che stavamo cercando“, dice Carole mentre appone una foto di Tiger King su una lavagna nel teaser, individuando il suo obiettivo: “Chiunque tu sia, verremo a prenderti“.

La serie su Joe Exotic drammatizza le vite già di per sé estreme e cariche di follia di personaggi che hanno riempito le cronache per anni e che ancora adesso sono al centro di vicende controverse, come ha spiegato il creatore Frankel in una nota.

Joe vs Carole è una corsa sfrenata. È un viaggio divertente e ricco nella storia di persone che vivono vite molto estreme. Quando ho intrapreso questo progetto un anno e mezzo fa, ho trovato Joe Exotic e Carole Baskin assolutamente affascinanti, e questa storia folle su due grandi amanti dei delini è diventata rapidamente una storia importante per me da raccontare. Spero che quando le persone guarderanno Joe vs Carole riescano forse a vedere queste persone che pensavano di conoscere in un modo completamente nuovo.

