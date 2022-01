Meat Loaf è morto nella serata di ieri, giovedì 20 gennaio 2022. L’annuncio è arrivato dai suoi familiari e divulgato sui social, e in queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio delle star.

Meat Loaf è morto

Meat Loaf è morto a 74 anni. Le cause della morte non sono ancora state rese note. Ecco il messaggio della famiglia pubblicato sui social:

“Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’impareggiabile Meat Loaf è morto stanotte circondato da sua moglie Deborah, dalle figlie Pearl e Amanda e dagli amici più stretti. La sua fantastica carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film, tra cui Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show e Wayne’s World. Bat Out of Hell rimane uno dei 10 album più venduti di tutti i tempi. Sappiamo quanto sia stato importante per così tanti di voi e apprezziamo davvero tutto l’amore e il sostegno mentre attraversiamo questo momento di dolore perdendo un artista così stimolante e un uomo bellissimo. Vi ringraziamo per la comprensione del nostro bisogno di privacy in questo momento”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli artisti e dal mondo del cinema, da Boy George a Piers Morgan. Come specificato nel triste annuncio, la famiglia chiede il rispetto per la propria privacy. Con la morte di Meat Loaf il rock e il cinema perdono un personaggio determinante nonché una figura di riferimento, specialmente per le sue interpretazioni nei film che hanno fatto la storia del grande schermo.

Chi era Meat Loaf

Meat Loaf era il nome d’arte di Michael Lee Aday, nome che acquisì nel 2001 in quanto era nato come Marvin. Per quanto riguarda la musica, Marvin Lee Aday nel 1977 pubblicò il disco Bat Out Of Hell che ancora oggi è uno degli album più determinanti della storia del rock, nonché uno dei più venduti.

Non solo cantante e rocker di talento: Meat Loaf era anche un eccezionale interprete cinematografico. Nel capolavoro Rocky Horror Picture Show (1975) indossò i panni di Eddie e si esibì con Hot Patootie/Bless My Soul. Nel 1999 interpretò Bob Paulsen in Fight Club di David Fincher. Per via della sua passione per il rock non sfuggì da Jack Black, e nel film Tenacious D E Il Destino Del Rock interpretò Bud Black.

Fu anche attore per Dario Argento in Pelts, episodio della serie Masters Of Horror, nel ruolo del pellicciaio Jake Feldman. Meat Loaf è morto dopo aver deliziato il mondo intero con la sua musica e il suo talento, di cui oggi si sentirà fortemente la mancanza.