Paul Haggis è un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e produttore televisivo canadese. Il suo più grande successo è arrivato con il film Crash – Contatto Fisico, con il quale ha vinto l’Oscar per la categoria miglior sceneggiatura originale e il David di Donatello per la categoria miglior film straniero.

Chi è Paul Haggis

Paul Haggis nasce a London, Ontario, il 10 marzo 1953.

Sin da giovanissimo scopre la passione per il cinema grazie ai grandi maestri Alfred Hitchcock e Jean-Luc Godard per questo decide di iscriversi alla scuola secondaria d’arte. Dopo la laurea in cinematografia, Paul si trasferisce a Los Angeles e inizia a firmare sceneggiature per serie televisive passate alla storia, come Love Boat, Il Mio Amico Arnold fino alla più recente Walker Texas Ranger.

Il suo debutto al cinema arriva nel 1993 con Red Hot, ambientato nella Russia comunista. Il suo successo decolla con la sceneggiatura del capolavoro Million Dollar Baby (2004) di Clint Eastwood e la consacrazione con Crash – Contatto Fisico.

Il suo ultimo lavoro come regista è Show Me A Hero (2016), miniserie di 6 episodi. Nel 1977 Paul Haggis ha sposato Diane Christine Gettas con la quale quale ha divorziato nel 1997, anno in cui ha sposato Deborah Rennard, con la quale ha divorziato nel 2012.

Il 19 giugno 2022 Paul Haggis è stato arrestato ad Ostuni, in Puglia, dove si trovava per partecipare all’Allora Fest. L’accusa è quella di violenza sessuale.

L’esperienza con Scientology

Paul Haggis è stato membro appartenente della chiesa di Scientology per 35 anni. Nel 2009 si è allontanato dopo aver scoperto che l’organizzazione appoggiava la Proposition 8, iniziativa elettorale che vietava il matrimonio tra omosessuali in California.

In una lettera indirizzata al portavoce Tommy Davis, scrisse: “Il rifiuto della chiesa di denunciare le azioni di questi bigotti, ipocriti e omofobi è codardo”.

Continua a leggere su optimagazine.com