Oltre alla mattatrice che sta infiammando l’Italia con il Future Nostalgia Tour, c’è una Dua Lipa attrice in Barbie, il film ispirato al celebre personaggio Mattel diretto da Greta Gerwig.

La popstar in Italia con il Nostalgia Tour

In questi giorni la voce di Break My Heart è in Italia per 3 tappe europee del Future Nostalgia Tour. Questa sera, mercoledì 25 maggio, sarà a Milano per la prima delle due serate al Mediolanum Forum di Assago.

Il bis nella città meneghina sarà domani, giovedì 26 maggio, per poi chiudere con le date nel nostro Paese sabato 28 maggio all’Unipol Arena di Bologna.

Il Nostalgia Tour di Dua Lipa prende il nome dal secondo disco Future Nostalgia (2020), che include singoli di successo come il già citato Break My Heart, Physical, Levitating e Hallucinate. Nell’ultimo anno Dua Lipa ha anche duettato con Miley Cyrus in Prisoner.

Prisoner fa parte dell’ultimo album di Miley Cyrus, Plastic Hearts (2020), ma è stato incluso anche nella Moonlight Edition di Future Nostalgia.

Dua Lipa attrice in Barbie

Il nuovo film di Greta Gerwig – già alla regia di Piccole Donne (2019) e Lady Bird (2017) – uscirà nelle sale statunitensi il 21 luglio 2023. Per il momento non è dato conoscere il ruolo che spetterà a Dua Lipa in Barbie.

La protagonista che indosserà i panni del popolare personaggio della Mattel è Margot Robbie. Il cast include Ryan Gosling (nella parte di Ken), America Ferrera, Simu Liu e Kate McKinnon.

La trama di Barbie non è ancora stata svelata, ma secondo le prime indiscrezioni si tratta di una commedia romantica. Per Dua Lipa, attrice in Barbie, è un anno molto intenso: oltre al Future Nostalgia Tour, la popstar è al lavoro sul suo terzo album in studio del quale non è dato conoscere la data di uscita.

