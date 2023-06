Glenda Jackson è stata un’attrice e politica britannica, vincitrice di due premi Oscar alla miglior attrice, due Emmy, due premi BAFTA e un Golden Globe. È stata anche deputata laburista alla Camera dei comuni per il collegio di Hampstead e Kilburn dal 1992 al 2015.

Chi era Glenda Jackson

Nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, da una famiglia operaia, nel 1957 fece il suo esordio teatrale nella pièce Tavole Separate di Terence Rattigan. Dopo il debutto cinematografico nel film The Extra Day, entrò a far parte della Royal Shakespeare Company e lavorò con il regista Peter Brook in molte occasioni, tra cui Marat/Sade di Peter Weiss.

La sua fama crebbe con i suoi ruoli controversi nei film Donne In Amore (1969) e L’Altra Faccia Dell’Amore (1970), entrambi diretti da Ken Russell. Per il primo vinse il suo primo Oscar alla miglior attrice nel 1971, mentre per il secondo ricevette una candidatura nel 1972. Il suo secondo Oscar lo ottenne nel 1974 per la commedia romantica Un Tocco Di Classe, in cui recitò accanto a George Segal.

Tra gli altri film di successo in cui apparve ci sono Maria Stuarda, Regina Di Scozia (1971), in cui interpretò Elisabetta I d’Inghilterra; Il Ragazzo Del Secolo (1972) in cui fu la madre di Guglielmo Marconi; Casa Di Bambola (1973), adattamento dell’opera di Henrik Ibsen; Hedda (1975), adattamento dell’opera Hedda Gabler di Ibsen; Il Ritorno Di Gorgo (1980), in cui fu la moglie di Richard Burton, e Turtle Diary (1985), nel ruolo di una bibliotecaria innamorata di Ben Kingsley.

La carriera politica

Nel 1992 decise di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla politica. Si candidò alle elezioni generali per il Partito Laburista e fu eletta deputata per il collegio di Hampstead e Kilburn. Fu rieletta altre tre volte, nel 1997, nel 2001 e nel 2005. Durante il suo mandato si occupò soprattutto di problemi sociali come la sanità, l’istruzione, i trasporti e i diritti delle donne. Fu anche ministra ombra dei trasporti dal 1997 al 1999.

Nel 2015 annunciò il suo ritiro dalla politica e il suo ritorno alla recitazione. Nel 2016 tornò a teatro nei panni di Re Lear all’Old Vic di Londra, ricevendo critiche entusiastiche. Nel 2018 debuttò a Broadway dopo trent’anni nell’opera teatrale Tre Donne Alte di Edward Albee, per cui vinse il Tony Award alla miglior attrice protagonista.

Glenda Jackson si è spenta il 15 giugno 2023 nella sua casa di Londra dopo una breve malattia. Aveva 87 anni.