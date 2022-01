Adriana Volpe inveisce nuovamente contro Sonia Bruganelli sui social e questa non per via di quello che è successo lunedì sera al Grande Fratello Vip 2021 ma per quello che Lady Bonolis ha dichiarato nella sua intervista al settimanale Chi. Proprio dalle colonne del settimanale di Alfonso Signorini, la bella opinionista ha preso la palla al balzo per stuzzicare la collega svelando quello che sembra essere un retroscena di quanto accade dietro le quinte del reality di Canale5.

In particolare, Sonia Bruganelli ha svelato: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana stai serena…”.

Davanti a quest’ennesima provocazione (ricordate la foto che Sonia Bruganelli ha fatto insieme a Giancarlo Magalli?), Adriana Volpe ha risposto a tono sui social dando alla sua collega della ‘piccola’ e non in senso della statura: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi”.

Sonia Bruganelli ancora una volta ha cercato di stemperare la questione rispondendo poi nelle storie Instagram condividendo il messaggio di Adriana Volpe e facendo notare che ‘sarà serena domani’. La diatriba tra le due continua, vera o finta che sia, e sono in molti quelli che trovano una o l’altra fuori luogo con queste frecciatine, chi avrà ragione?