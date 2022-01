Sonia Bruganelli assente al Grande Fratello Vip 2021, perché? Questo è quello che si sta chiedendo il pubblico in questi minuti mentre il programma torna in onda per la prima volta in questo 2022 e tutti si stanno rendendo conto che in studio, al fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe, c’è Laura Freddi, l’ex di Paolo Bonolis.

La notizia ha iniziato a circolare già nei giorni scorsi ma solo oggi pomeriggio il programma ha confermato ufficialmente il cambio di rotta, almeno per questa sera, mandando in tilt i pettegoli e i patiti del gossip. Sonia Bruganelli sa bene giocare con queste cose, lo dimostra il suo lavoro di autrice per alcuni programmi condotti dal marito, e la ciliegina sulla torta è arrivata oggi pomeriggio quando, non contenta del clamore intorno alla decisione del Grande Fratello, ha pensato bene di lanciarsi in una chiamata in diretta proprio con la Freddi.

Sonia Bruganelli ha spiegato che tornerà al Grande Fratello Vip 2021 dopo le sue vacanze a Dubai con la famiglia e ha poi ringraziato Laura Freddi invitandola ad essere cattiva e non buona come è solitamente. In molti erano convinti che l’addio al programma fosse arrivato dopo la discussione con Alfonso Signorini e la sua uscita dallo studio ma a quanto pare era tutto già ben organizzato, cosa succederà e cosa dirà Adriana Volpe questa sera alla sua nuova compagna di viaggio?

Al momento sembra proprio che quella di Laura Freddi sarà una toccata e fuga ma molto dipenderà da quello che sarà il riscontro del pubblico questa sera, apprezzeranno il ritorno della bella ex di Non è la Rai?