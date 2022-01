Private Eyes 5 debutta in prima visione assoluta per l’Italia domenica 16 gennaio, su Sky Investigation, con i primi due episodi della stagione conclusiva e nuovi casi da risolvere per i detective Shadow ed Everett.

Private Eyes 5 sarà trasmesso dal canale 114 di Sky dedicato ai thriller, ai polizieschi, ai crime internazionali, spesso trasmessi in prima visione. È anche il caso di Private Eyes, procedurale che vede protagonisti l’indimenticato Brandon di Beverly Hills 90210 Jason Priestley e Cindy Sampson, nota ai più per ruoli in Supernatural, Rookie Blue e Being Human. Lui interpreta una star mancata dell’hockey su ghiaccio, Matt Shade, detto Shadow, diventato poliziotto dopo un periodo difficile della sua vita, mentre lei è l’investigatrice privata Angie Everett per cui indagare è un retaggio di famiglia, visto che ha ereditato da suo padre uno studio di investigazioni.

Private Eyes 5 riparte dal finale del quarto capitolo, con la protagonista ferita e in ospedale, nella première di stagione in onda alle 21.15 di domenica 16 gennaio su Sky Investigation. Ecco le trame dei primi due episodi.

In ospedale in convalescenza dopo essere stata ferita, Angie sente una persona nella stanza accanto venire minacciata. Ma è sotto morfina, e nessuno le crede…

Angie chiede a Shade di accompagnarla alla rimpatriata dei compagni delle superiori, dove qualcuno è in cerca di vendetta per cattiverie subite in passato.

Private Eyes 5 sarà in onda su Sky Investigation fino al 6 febbraio e, presumibilmente, come le passate stagioni approderà dopo qualche mese in chiaro su Rai4. Si tratta dell’ultima stagione per il poliziesco/comedy canadese ideato da Tim Kilby e Shelley Eriksen e basato sul romanzo The Code di G.B. Joyce.

