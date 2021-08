Your Honor 2 ci sarà: a sorpresa, Showtime annuncia il rinnovo della serie tv con Bryan Cranston, che tornerà a vestire i panni del giudice di New Orleans Michael Desiato, ruolo che gli è valso una nomination ai Golden Globe.

Secondo Tv Line, la seconda stagione sarà composta da 10 episodi e dovrebbe andare in onda già nel corso del 2022.

“Siamo rimasti sbalorditi da Your Honor, dalla potenza della narrazione [di Peter Moffat], dalla profondità della performance di Bryan e dalla reazione travolgente dei nostri abbonati che hanno guardato in numeri record”, ha dichiarato il presidente della sezione entertainment di Showtime Gary Levine in una nota. “Immagina la nostra gioia quando abbiamo appreso che Peter credeva di avere più storia da raccontare e Bryan sentiva di avere più profondità da scandagliare. Quindi, insieme ai suoi milioni di fan, sto gridando allegramente ‘Ancora!’”

Insieme a Cranston, nel cast della prima stagione di Your Honor: Michael Stuhlbarg nei panni di Jimmy Baxte, Hope Davis è Gina, Hunter Doohan, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. e Sofia Black-D’Elia. Tra le notevoli guest star della prima stagione: Maura Tierney (The Affair), Amy Landecker (Transparent), Margo Martindale (The Americans), Lorraine Toussaint (Orange Is the New Black), Benjamin Flores Jr. (The Haunted Hathaways), Chet Hanks (Empire), Lamar Johnson (The Hate You Give) e Lilli Kay (Chambers).

Peter Moffat è lo showrunner, produttore esecutivo insieme a Robert e Michelle King, Liz Glotzer, Bryan Cranston e James Degus.

L’annuncio di Your Honor 2 è stato accolto con gioia da parte del team e di Showtime, ma non tutti sono della stessa idea. Molti fan infatti preferivano che la serie fosse una semplice miniserie conclusiva, e non capiscono in che modo la storia potrebbe continuare. Alcuni hanno abbandonato la visione dopo il terzo episodio, altri hanno criticato la povertà di scrittura con un cast eccezionale ma sprecato. “Non ha bisogno di una seconda stagione. Era perfetto così”, commenta un altro fan.

Your Honor è andato in onda su Sky Atlantic dal 24 febbraio.