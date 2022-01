La battaglia morale di Kanye West contro Kim Kardashian continua a colpi di barre. I due, come noto, non s’amano più e tanto meno continua il loro matrimonio, pur se – come precisa la timeline riportata da Cosmopolitan – l’ufficialità del divorzio non esiste ancora. Intanto Ye – questo il suo nuovo nome – ha pubblicato finalmente il nuovo album Donda, ma anche se la tracklist è ormai chiusa con la ceralacca ha ancora qualcosa da dire. C’è di più: recentemente Ye ha lasciato intendere che esisterebbe già un Donda 2, titolo provvisorio, sul quale sarebbe già al lavoro. Non è ben definito, tuttavia, se questa nuova traccia sia destinata alla nuova release di Kanye West o del collega.

Ha ancora qualcosa da dire, Ye, dicevamo, e a questo giro si affianca a The Game nel brano Eazy, e non risparmia nessuno. Non importa che Ye sia un timorato di Dio, perché il rap è lo stile perfetto per dissare qualcuno di molto vicino o molto lontano. Kanye West sceglie il suo ex amore Kim Kardashian, ma punta anche il dito contro Pete Davidson, attuale compagno della modella.

Eazy, su una base urban, gode di un beat che ricorda l’effetto reverse e si compone con le voci dei due rapper che si scambiano il flow in un flusso di coscienza continuo. I riferimenti a Kim Kardashian sono chiari, dal divorzio al suo ruolo di madre, dalla casa in cui vivevano insieme all’attuale fidanzato, nonché idolo del Saturday Night Live. Per il momento la diretta interessata non ha replicato, e nemmeno Ye ha aggiunto dichiarazioni sui suoi social. Piuttosto, sta facendo discutere l’artwork scelta per il brano che mostra una scimmia scuoiata e insanguinata, probabilmente la sintesi dello slang “bloody monkey” che indicherebbe qualcosa che fa soffrire.

Di seguito il testo e la traduzione di Eazy con le parole di Kanye West contro Kim Kardashian.

(He was once a thug from around the way)

My life was never— (Eazy)

My life was never— (Eazy)

Started in my Cutlass clutchin’ heat like it’s an open oven

Puffin’ chronic, Puff and Biggie out the window, speaker subbin’

Runnin’ to the crips, it ain’t no discussion

Bullet wounds drenched in Hennessey and tea spoons of Robitussin

Head up faze, got a few concussion, yeah

Compton’s amazed, Dr. Dre percussion

God, please grant my nigga eternal life, we need the beats

Aftermath whеre you fall asleep, you do not eat

And my belly is full, gorilla ridin’ thе bull

Banana clips in the pool, swan dive in Clase Azul

The opps, I’m on they ass

Grandmama whoopins in school

This Wilmington and Brazil where niggas die in they jewels

Too many Problems, too many YGs

So many ties to dollar signs, easy to end up on E

I got shot up like Columbine, the crips descended on me

Sign my name on the dotted line, that was Venice on beats

This is the way

(He was once a thug from around the way)

My life was never— (Eazy)

My life was never— (Eazy)

There it is, there it was

Don’t interrupt just because it’s no love

Shoulder shrug (Shrug)

How I ain’t bring nothin’ to the table, when I’m the table?

I’ma turn up the music, wake up the neighbors

I’ma get that “Thug life” tatted ‘cross the navel

This is how I am in real life, not just on cable

“Mr. Narcissist,” tell me ‘bout my arrogance

No more counselin’, I don’t negotiate with therapists

God Ye, wanna let God in?

But tonight, I guess I’ll let my pride win

Cousin Dre sent me scriptures, helped me see life better

Nigga, we havin’ the best divorce ever

If we go to court, we’ll go to court together

Matter of fact, pick up your sis’, we’ll go to Kourt’s together

I watched four kids for like five hours today

I wear these Yeezy boots everywhere, even in the shower today

I got love for the nannies, but real family is better

The cameras watch the kids, y’all stop takin’ the credit

Noncustodial dad, I bought the house next door

What you think the point of really bein’ rich for?

When you give ‘em everything they only want more

Boujee and unruly, y’all need to do some chores

Rich ass kids, this ain’t yo mama’s house

Climb on your brother’s shoulders, get that top ramen out

God saved me from that crash

Just so I can beat Pete Davidson’s ass (Who?)

And my new bi*ch bad, I know Illuminati mad

This that New-minati bi*ch

This that two Bugatti rich

This that “God did this”

Only God did this

There it is, there it was

Don’t interrupt, just because

Ain’t no love, shoulder shrug

Won’t He do it? Yes He does

Won’t He do it? Yes He does

Won’t He do it?

My life was never— (Eazy)

This next one gon’ be— (Eazy)

(He was once a thug from around the way)

(He was once a thug from around the way, easy)

(He was—he was)

(He was—he was)

(He was once a—once a—)

(Thug from a—thug from a—from around the way)