Kanye West cambia nome. Il rapper, produttore discografico e imprenditore statunitense ha trovato nuova identità nel soprannome che usa da anni, soprattutto sui social. La richiesta è stata approvata da un giudice di Los Angeles: il suo nuovo nome sarà Ye, senza alcun cognome, dunque non più Kanye Omari West.

L’ormai ex marito di Kim Kardashian non ha specificato i motivi della scelta. Tuttavia, come ricorda TMZ, il rapper aveva già spiegato nel 2018 il significato del nome in occasione dell’uscita dell’album Ye: “Ritengo che ‘ye’ sia la parola più usata nella Bibbia, e nella Bibbia significa ‘tu’. Quindi, io sono te, io sono noi, è noi”. La sua richiesta è dunque stata accolta.

Tuttavia non è la prima volta in cui Kanye West chiede una nuova identità. Nel 2019, ad esempio, il rapper e produttore di Atlanta aveva pensato di cambiarsi il nome di Christian Genius Billionaire Kanye West, ma non portò avanti la proposta.

Recentemente Kanye West ha pubblicato il nuovo album Donda, un disco più volte corretto, rimandato e rivisitato, che prende il nome dalla defunta madre Donda West. Per commemorare la donna più importante della sua vita, infatti, l’artista aveva fatto ricostruire la sua casa d’infanzia in occasione del listening party al quale, sorprendendo tutti, aveva partecipato anche Marilyn Manson.

Il Reverendo, infatti, ha collaborato con Kanye West alla realizzazione della traccia Jail pt. 2, ma nel disco troviamo anche The Weeknd, Pop Smoke, Chris Brown, Travis Scott e tanti altri. Negli ultimi anni il rapper ha fatto spesso parlare di sé, dalla candidatura durante la corsa alla Casa Bianca alla disturbo bipolare dichiarato pubblicamente. Ancora, ha portato l’ex moglie Kim Kardashian a chiedere il divorzio dopo le sue recenti affermazioni sull’aborto.

In ultima battuta Kanye West cambia nome e diventa Ye, semplicemente, ottenendo così una nuova identità già nota ai suoi fan.