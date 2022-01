Le parole di Arisa su Sanremo arrivano su Canale 5. Silvia Toffanin la accoglie in studio e nel salotto di Verissimo Arisa commenta la rinuncia al Festival. Si era presentata con un pezzo inedito che non è stato scelto dalla direzione artistica. Non sarà in gara tra i 25 Campioni di quest’anno e si dice molto dispiaciuta ma… sogna un altro Festival.

“Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco Amadeus”, le parole della cantante, di supporto al direttore artistico. Un ingrato compito quello che Amadeus ha svolto per il terzo anno consecutivo. Si è infatti trovato a selezionare pochissimi brani tra le centinaia ricevute dai cantanti di ogni fascia d’età ed ogni genere musicale.

Ha stilato l’elenco dei suoi 22, ai quali si sono aggiunti i 3 vincitori di Sanremo Giovani. Sono 25 coloro che saranno sul palco del Teatro Ariston a febbraio, molti altri gli esclusi. Tra questi c’è anche Arisa.

La cantante si è detta dispiaciuta di non poter far ritorno in Riviera quest’anno ma sogna un altro Festival: l’Eurovision Song Contest. Arisa, infatti, pur avendo trionfato a Sanremo non si è aggiudicata di diritto il posto in Europa in quanto l’Italia, all’epoca dei fatti, non consentiva ai vincitori del Festival l’accesso automatico alla competizione.

“Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero”, le parole di Arisa che domani alle 16.30 sarà ospite di Verissimo.

E aggiunge: “Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”.

A Verissimo Arisa parla anche di Amici di Maria De Filippi. Di recente è tornata ospite nella scuola, dopo aver ricoperto il ruolo di insegnante di canto: “È stata una bellissima emozione. Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi. Mi piacerebbe ritornare!”.